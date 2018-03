Platz zum Plaudern, Philosophieren, Politisieren und für Prominente

Baden-Baden - Bei den Stammkunden hat die Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe. Doch nach vielen Gesprächen stößt Thomas Schütze vermehrt auf Verständnis mit seiner nach reiflicher Überlegung getroffenen Entscheidung, das traditionsreiche Café Hofmann in der Fußgängerzone zu schließen. Nach Ostern ist es so weit, und es sind allein persönliche Gründe, die ihn dazu bewogen haben.

Sehr gute Freunde und seine Familie hätten ihn auf seinen ununterbrochenen Stress bei seinen 16-stündigen Arbeitstagen - und das an sieben Tagen in der Woche - angesprochen, erzählt Schütze im BT-Gespräch. Dadurch sei ihm erst richtig bewusst, dass er als Chef seit über drei Jahren keinen einzigen freien Tag mehr gehabt habe, an Urlaub überhaupt nicht zu denken. Früher kam er von Reisen voller kreativer Ideen zurück, die er dann in seinem Café umsetzte. Die jetzige Situation hatte jedoch zur Folge, dass ihm die einstige Frische und Leichtigkeit abhanden gekommen sind.

Thomas Schütze führt das Café bereits in dritter Generation. Das von seinem Opa Kurt Hofmann und Oma Rosel 1952 eröffnete Kaffeehaus lag damals an der heutigen Auffahrt zum Wagener-Parkhaus. Im Volksmund hatte es den Spitznamen "Café duck dich", da die Zwischendecke "ein Mittelding war zwischen erster Etage und Halbparterre", sagt Schütze schmunzelnd. Weshalb die Gäste des "berühmt-berüchtigten" Etablissements den Kopf einziehen mussten, was dessen Beliebtheit jedoch keinen Abbruch tat. Das Café war geselliger Treffpunkt zum Plaudern, Philosophieren und Politisieren, woran auch der Umzug 1972 an den heutigen Standort nichts änderte.

1964 geboren, bekam Schütze schon "als kleiner Zwerg" mit, wie der Stiefgroßvater die Küche regierte und selbst gekochten Mittagstisch anbot. Als sein Vater Peter Schütze das Café Hofmann 1982 übernahm, reichte der Platz nur bis zum Rundbogen in der Mitte des Raumes. Durch einen Anbau erweiterte er das Areal um rund 30 Sitzplätze, schon um dem immer größer werdenden Kreis der treuen Stammgäste zu genügen. Damit veränderte sich auch das Angebot. Ein Sortiment feiner Pralinen kam hinzu, das Segment der Hochzeitstorten wurde ausgebaut, und die Speisekarte bot noch mehr Spezialitäten aus eigener Küche.

Viele illustre Gäste in Erinnerung

Aus damaliger Zeit sind Thomas Schütze noch viele illustre Gäste in Erinnerung wie Vico Torriani oder die Kessler-Zwillinge, oft kamen Schauspieler, Sänger oder Musiker nach Produktionen im früheren Südwestfunk vorbei. Heutzutage lässt er Bruno Ganz oder Nastassja Kinski bei deren Besuchen ganz bewusst ihre Privatsphäre.

Die 1979 begonnene Lehre im heimischen Café unter Papas Fittichen klappte bestens. Thomas Schütze legte ein paar Jahre später (1992) auch noch die Konditormeisterprüfung ab und übernahm im Jahr 2003 offiziell das Café von seinem Vater, der noch bis vor drei Jahren zu Stoßzeiten im Betrieb mit aushalf. Der neue Chef stellte die täglich wechselnde Speisekarte auf Ba-disch-Mediterran um. Seine Gäste mögen die angenehm ruhige Atmosphäre und das Flair eines Wiener Caféhauses, das es heute nur noch selten gibt - ebenso den Platz an der Sonne im Außenbereich.

Thomas Schütze weiß momentan noch nicht, wie es für ihn weitergeht. Doch er freut sich schon darauf, künftig mehr Zeit für Ehefrau Nadezda und den vierjährigen Sohn Phil zu haben. Für seine neun Angestellten tut er momentan alles, um sie bei Kollegen unterzubringen.