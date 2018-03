Sprachpoesie und Zukunftsvisionen Von Nina Ernst Baden-Baden - "Ich freue mich sehr auf die Arbeit in der Dichterstube", sagt Jan Snela und lächelt dabei. Er ist einer der beiden Baldreit-Stipendiaten, die im kommenden Jahr das kulturelle Leben in Baden-Baden bereichern sollen. Auch Charlotte Eifler wird sich in der Kurstadt ganz ihren künstlerischen Tätigkeiten widmen. 168 Interessente hatten sich in den drei Bereichen Musik, Bildende Kunst und Literatur um das Stipendium beworben. Die Jury habe große Freude dabei gehabt, Literat Snela und die über das Theater zur Bildenden Kunst gekommene Eifler auszuwählen, erläuterte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern bei der Vorstellung. Sie freue sich, die beiden an einem "wunderschönen Frühlingstag" begrüßen zu können, der symbolisch für das Baldreit-Stipendium stehe: "Ich denke, das wird für Sie eine fruchtbare Zeit." Langjähriger Förderer des Projekts ist die Sparkasse. Vorstandvorsitzender Lothar Volle: "Wir freuen uns, solche kulturellen Themen zu unterstützen, und der Stadt dadurch etwas zurückgeben zu können." Entgegen der üblichen Praxis, bei der sich die Stipendiaten nacheinander jeweils für sechs Monate in der Kurstadt aufhalten, richtet sich zunächst Charlotte Eifler (Jahrgang 1986) von April bis Juni in der Wohnung im Baldreit-Gebäude ein. Jan Snela kommt dann von Juli bis Dezember, bevor Eifler von Januar bis März wieder in der Kurstadt haust. Mit der in Rostock Geborenen hole man "internationale Luft nach Baden-Baden", meint Jurorin Luisa Heese von der Staatlichen Kunsthalle. Denn Eifler hielt sich im Rahmen von Stipendien schon in Russland und Mexiko auf. Heese erläutert, dass sich die Künstlerin kritisch mit Bildern und Filmen auseinandersetzt. Sie beschäftige sich dabei hauptsächlich mit Zukunftsvisionen und damit, "wer, wie und warum dargestellt wird", sagt Eifler selbst. Ihren ersten Aufenthalt in Baden-Baden möchte Eifler nutzen, um ein Drehbuch zu schreiben. Sie hofft, dass sie in den zweiten drei Monaten den Film zum Thema Feminismus und Technologie, in der Kurstadt drehen kann. Außer, dass der unter anderem im Casino spielen solle, verrät Eifler keine Details. Auch der 1980 in München geborene Jan Snela gibt nicht allzu viel preis. "Man scheint hier viel Luft und viel Ruhe zu haben", freut sich Snela darauf, in Baden-Baden intensiv an seinem Buch schreiben zu können. Denn er möchte seine Zeit an der Oos nutzen, ein zweites Werk fertigzustellen. Wie schon bei seinem Debüt, "Milchgesicht. Ein Bestiarium der Liebe", sollen auch in "Mäusenovelle" Beziehungen und Begegnungen zwischen Menschen und Tieren Thema sein. Dafür wolle er sich mit der Form und Ästhetik von japanischen Kurzgedichten, genannt Haiku, auseinandersetzen. Zudem möchte er regelmäßig Schreibwerkstätten an Baden-Badener Schulen durchführen. Die Arbeiten Snelas seien von "ungeheurer Sprachpoesie", lobt Jurorin und Bibliotheksleiterin Sigrid Münch. Und zudem schon einige Male preisgekrönt. Beispielsweise erhielt er für "Milchgesicht" 2017 den Clemens-Brentano-Preis Heidelberg, und 2016 war er für die Shortlist des renommierten Ingeborg-Bachmann-Preises nominiert.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben