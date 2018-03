Neue Sänger willkommen

Baden-Baden - Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem Gesangverein Concordia, der am 23. Juni zu einem großen Konzert in die Bernharduskirche einlädt. Eine besondere Ehrung erhielt bei der Jahreshauptversammlung Theo Epple aus den Händen des Präsidenten Eberhard Blaschka für seine 50-jährige passive Mitgliedschaft.

In Vertretung von Protokollführerin Ingrid Vorbach sprach Schriftführerin Elisabeth Weißhardt bei der Jahresversammlung die zahlreichen Aktivitäten der Concordia im vergangenen Jahr an. Demnach musste der Maiausflug mehrfach neu erfunden werden, da es zu dem Baumwipfelpfad in Bad Wildbad kein Durchkommen gab, weshalb ein fröhliches Picknick in der Strohhütte mehr als nur ein Ersatz war. Ein weiterer Ausflug führte im September nach Odenheim in die allseits beliebte Besenwirtschaft, wo bei Mundartgedichten, Gesang und Saxofonuntermalung niemand wirklich heimwollte, aber die Stadtbahn kannte kein Pardon.

Das Vereinsschießen im Oktober konnte eine große Abordnung der Concordia mit 367 Ringen für sich entscheiden. Bei der gemeinsam mit dem GV Oosscheuern organisierten Weihnachtsstimmung in St. Bernhard mit mehreren Chören kam der gewaltige Betrag von 7700 Euro zusammen, der je zur Hälfte an die hiesige Tafel sowie das Kinder- und Jugendhospiz übergeben wurde. Eine weitere Fahrt führte die Liedfamilie zu dem kleinen, aber feinen Odenheimer Weihnachtsmarkt im Kraichgau, wo abschließend in der alten Backstube der Ortsbäckerei zünftig gefeiert wurde.

Als allseits bekannter Sänger, langjähriger Vorsitzender des GV Oosscheuern und "Institution in der Weststadt" hält Theo Epple dem GV Concordia seit 50 Jahren als passives Mitglied die Treue. Dafür wurde der Geehrte, der vor Anekdoten nur so übersprudelte, zum Ehrenmitglied ernannt und mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Die Wirtschaftslage der GV Concordia ist laut Finanzminister Wolfgang Schmälzle immer noch stabil, trotz höherer Ausgaben als Einnahmen aufgrund des Soldes des Dirigenten, Ehrungen und Repräsentationsaufgaben und nicht so üppig wie im Vorjahr fließender Spenden. Blaschka freute sich über die neue und vor allem bezahlbare Heimstatt für den Verein im Olga-Haebler-Haus, "bei jeder weiteren Kostensteigerung müssten wir ans Tafelsilber gehen".

Dringend werden bei der GV Concordia neue Aktive gesucht mit Spaß am Liedgut, was Blaschka in dem von großem Zusammenhalt geprägten Verein als wichtigste Aufgabe für die Zukunft sieht. Der gemischte Chor befindet sich mit seiner Vorbereitung auf der Zielgeraden für das Konzert in der Bernharduskirche am 23.Juni. Es wird mit klassischer und moderner Chorliteratur und Taizé-Gesängen kein reines Kirchenkonzert sein. Unterstützt wird die Liedfamilie dabei von der Chorformation "Jugendkirche Via" aus Durmersheim, die über Dirigent Holger Ebeling dazugestoßen ist. Bewusst wurde ein Veranstaltungsort in der Weststadt gewählt, der Heimat der Concordia, um hier Präsenz zu zeigen. Ein Ausflug führt die Mitglieder danach für einige Tage ins Altmühltal als Belohnung für die vielen Proben.

Die Wahlen bestätigten Präsident Eberhard Blaschka, Christiane Schneider als zweite Vorsitzende, Kassierer Wolfgang Schmälzle, Schriftführerin Elisabeth Weißhardt und Protokollführerin Ingrid Vorbach.