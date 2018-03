Mehr Einsätze und eine straffe Ausbildung

(up) - Der Presse-Club trauert um seinen Gründer Manfred Söhner. Bei der Mitgliederversammlung, bei der ein neuer Vorstand gewählt wurde (Foto: Philipp), gedachten die Mitglieder des Ehrenpräsidenten des Vereins, der die Geschicke der Gruppe zwölf Jahre lang leitete. » - Mehr



Ehrung beim Schützenverein Baden-Baden (up) - Der Schützenverein "Heiligenstein" in Neuweier hat bei seiner Jahreshauptversammlung zwei langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehört Klaus Eckerle dem Traditionsverein an und seit 60 Jahren ist Konrad Meier mit dabei.