Weiteres Kapitel in der Gewerbeentwicklung

Man verzeichne bereits eine "erfreulich große Nachfrage" von Unternehmen, die Interesse haben, sich an diesem Standort anzusiedeln, unter anderem auch von schon in Haueneberstein ansässigen Firmen, verriet Alexander Wieland von der städtischen Gewerbeentwicklungsgesellschaft GEBB. Viele schätzten die gute Anbindung an die B3 und den guten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wie die Straßenbahn-Anbindung.

Laut Mergen könnten auf der verkaufbaren Fläche von rund 23000 Quadratmetern schon in zwei Jahren Gebäude stehen. Der Kaufpreis pro Quadratmeter liege bei 70 Euro. Ende dieses Jahres soll die rund eine Million Euro teure Erschließung des Gebiets abgeschlossen sein.

Wieland sprach von "einigen Schmankerln", die beim Bau zu beachten seien. Die beauftragte Baufirma Weiss habe bereits mit dem Einsatz von Spundwänden für die Baugrube begonnen, erläuterte Wieland. Zuvor wurden dafür nötige Schwingungsmessungen der Gashochdruckleitung durchgeführt, die den Gewerbepark in zwei etwa gleich große Bereiche teilt. "Es wird viel geschehen, aber man wird gar nicht so viel sehen", sagte Wieland weiter. Denn die Braunmattstraße werde zwar um Gehwege und Längsparkflächen für Pkw erweitert, beim Großteil der Arbeiten handle es sich jedoch um Tiefbaumaßnahmen. So werden der offen geführte Eberbach in der Mitte des Grundstücks verdolt und neu geführt sowie alle Vorkehrungen für die zukünftigen Grundstücke zwecks Breitband-Internetversorgung getroffen.

Wie berichtet, wurden für das Projekt umfangreiche natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt. Die Suche nach ökologischen Ausgleichsflächen hatte das Projekt zuletzt gebremst.