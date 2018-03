Grippewelle: Kein Bett für Infarktpatienten

Baden-Baden/Rastatt/Sinzheim - Dramatische Szenen am Mittwoch in der Fremersberghalle beim Handballtraining des Phönix Sinzheim: Gegen 20.40 Uhr bricht ein 61-jähriger Mann zusammen, dritter Herzinfarkt. Der Notarzt ist schnell da. Doch dann das Problem: Wohin mit dem Patienten? In der Klinik Rastatt sind die Intensivbetten belegt. In Balg und Bühl: keine Behandlungsmöglichkeit. Auf der Fahrt nach Karlsruhe erleidet der Mann noch einen Infarkt. Gestern Abend war sein Zustand hochkritisch.

Ein Grund für den Engpass in Rastatt: die Grippewelle. Mittwoch, 19.40 Uhr, meldet das Krankenhaus in der Barockstadt an die Rettungsleitstelle, dass kein Beatmungsbett mehr frei ist. "Die Kapazität der Intensivstation war erschöpft. Das hat auch mit der Influenza-Welle zu tun", sagt Dr. Andreas Eichenauer, in der Geschäftsführung des Klinikum Mittelbadens für Medizin und Pflege verantwortlich. Acht Beatmungsbetten stehen in Rastatt. "In der Regel reicht das", so Eichenauer. In Situationen wie der derzeitigen Grippewelle könne es aber eng werden. "Einmal pro Woche kann es passieren, dass wir uns abmelden", schätzt der Arzt.

In Extremsituationen kann es eng werden

Folgen hat das unter anderem für Patienten mit akuten Herzproblemen. In Rastatt ist seit 2016 der einzige Linksherzkatheter-Messplatz im Klinikum Mittelbaden stationiert. Diesen brauchen Infarkt-Patienten für die Behandlung ihrer Probleme. In Fällen wie am Mittwoch entscheide letztlich der Notarzt. "Wenn uns der Patient gebracht worden wäre, hätten wir ihn als Notfall trotzdem angenommen und improvisieren müssen", sagt Eichenauer. Der Notarzt habe sich aber für die Variante mit der größeren Versorgungssicherheit entschieden und den Patienten nach Karlsruhe gebracht.

Die grundsätzliche Frage hinter dem konkreten Fall: Wie weit muss medizinische Versorgung gehen? "Wollen wir immer für alle Fälle vorsorgen?", fragt Eichenauer. Das sei finanziell kaum leistbar. Im Durchschnitt seien die Beatmungsplätze zu etwa 90 Prozent belegt, sagt Geschäftsführer Jürgen Jung. Diese Quote sei auch politisch gewollt. Da gebe es natürlich Tage mit freien Plätzen. In Extremsituationen könne es aber eng werden.

Durch die Grippewelle habe das Thema im Rettungswesen und bei Kliniken bundesweit an Bedeutung gewonnen, sagt Felix Brenneisen, Geschäftsführer des für den Rettungsdienst in Mittelbaden zuständigen DRK-Kreisverbandes Bühl/Achern. "Wir halten in der Regel medizinische Mittel für den Durchschnittsfall vor. Das kann zu Engpässen führen." Im konkreten Fall habe die Erste Hilfe gut funktioniert. "Nach vier Minuten war der Notarzt da, nach sechs Minuten der Rettungswagen."

Rettungshubschrauber nicht nachtflugtauglich

Als der Patient stabil war, habe der Notarzt herumtelefoniert und festgestellt, dass in der Region kein Platz frei war. Dass sich der Notarzt darum kümmere, und nicht die Rettungsleitstelle, sei üblich. "Im direkten Arzt-zu-Arzt-Gespräch wird geklärt, ob die Klinik den Patienten versorgen kann", sagt Brenneisen. "Weil Rastatt keine Kapazitäten hatte, hat der Notarzt das nächstgelegene Krankenhaus gewählt: Karlsruhe."

SPD-Stadtrat Werner Henn, Augenzeuge des Vorfalls in Sinzheim, hat gestern in einem Brief Brenneisen, Jung, OB Margret Mergen und Landrat Jürgen Bäuerle auf die prekäre Versorgungssituation aufmerksam gemacht. Mit den Worten "Hier Notarzt in Not" habe sich der Arzt bei seinen Kollegen gemeldet und sei dann letztlich nach Karlsruhe gefahren. Henn thematisiert auch den derzeit am Baden-Airpark stationierten Rettungshubschrauber "Christoph 43". Der sei nicht nachtflugtauglich. Das bestätigt auch Brenneisen. Selbst tagsüber bei Nebelwetter seien Einsätze kaum möglich. Auch das sei eine finanzielle Frage, so Brenneisen. Nachtflugtaugliche Hubschrauber sind teurer und es muss rund um die Uhr Personal da sein.

Immerhin eine gute Nachricht hat Jürgen Jung parat. Weil die Zahl der Herzpatienten zugenommen habe in den vergangenen Jahren, sagt er, werde an der Klinik in Balg ein zweiter Linksherzkatheter-Messplatz eingerichtet. "In der zweiten Maiwoche gehen wir damit in Betrieb", kündigt Jung an. Zudem sollen 2019 zwei neue Wachstationen in Rastatt und Balg entstehen, wodurch der Engpass an Beatmungsbetten behoben werden könnte.

