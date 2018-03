Acura-Klinik schafft es aus der Insolvenz

Am Donnerstag habe das Amtsgericht Baden-Baden das Insolvenzverfahren aufgehoben, heißt es in der Mitteilung. Der Beschluss werde nun formell zugestellt, die Eintragung ins Handelsregister folge in den nächsten beiden Wochen. Die Bedingungen aus dem Insolvenzplan für die Aufhebung des Verfahrens seien erfüllt, wird die Gerichtsentscheidung zitiert.

Damit endet eine lange Zitterpartie für die Mitarbeiter der Klinik: Wie berichtet, wurde der ursprüngliche Insolvenzantrag bereits Ende 2015 gestellt, das Insolvenzverfahren dann im Februar 2016 eröffnet. Hintergrund war der Streit zwischen zwei Gesellschaftern über die Frage, wer das Sagen in der Klinik haben sollte - ein Streit, der auch Gerichte beschäftigte.

Der Betrieb in den beiden Akut-Kliniken für Rheumatologie und Psychosomatik sowie in dem Pflegeheim Symbad in der Rotenbachtalstraße sollte auch während des Insolvenzverfahrens vollumfänglich weiterlaufen, auch für die mehr als 160Beschäftigten sollte sich nichts ändern, betonte der Insolvenzverwalter damals gegenüber dem BT.

Parallel sollte ein Investor gesucht werden, um die Klinik weiterzuführen. Unsicherheit gab es dennoch: Auch im Frühjahr 2017 gab es noch keine Entscheidung darüber, wer das Krankenhaus übernehmen und aus der Insolvenz führen sollte. Zu diesem Zeitpunkt wurde bekannt, dass es mehrere Interessenten gab, darunter offenbar auch eine Immobilienfirma, die eine Umwandlung des denkmalgeschützten Gebäudeteils in Wohnungen anstrebte. Letztendlich kam aber die Sino Great Wall Co. Ltd. aus Peking zum Zug, die als neuer Mehrheitseigner die Klinik als solche erhalten wollte und eine Arbeitsplatzgarantie für die Mitarbeiter aussprach. Im Sommer vergangenen Jahres unterschrieben die chinesischen Investoren einen Management- und einen Übernahmevertrag.

Der börsennotierte chinesische Krankenhausbetreiber setzt auf deutsches Management - und auf Kontinuität: Als Geschäftsführer der Klinik fungieren auch weiterhin Dirk Schmitz und Maja Treichel. Im Rahmen des Managementvertrags leiten die beiden das Haus bereits seit Juli 2017.

Die Insolvenzverwaltung habe sich bereits Ende vergangener Woche auf einer Betriebsversammlung verabschiedet, hieß es gestern vonseiten der Klinik. Die Zusammenarbeit muss wohl gut geklappt haben: Offenbar will der Frankfurter Insolvenzverwalter "seine Baden-Badener" zum Abschied noch zu einem Frühlingsfest einladen.

Betriebsratsvorsitzender Roland Rumpel blickt trotzdem schon in die Zukunft: "Jetzt geht es gemeinsam mit der Unternehmensführung an Sanierung und Weiterentwicklung des Klinikbetriebes", wird er in der Mitteilung der Klinik abschließend zitiert.