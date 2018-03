Engpass: Wohin mit den Patienten?

Baden-Baden - Am Mittwoch wurde für einen 61-jährigen Infarktpatient aus Sinzheim kein Klinikbett in der Region gefunden (wir berichteten). Das ist kein Einzelfall. Die Intensivstationen der Kliniken in Balg und Rastatt können mehrmals in der Woche keine Notfallpatienten mehr aufnehmen. Das Krankenhaus in Rastatt hat seine Abteilung seit 1. Dezember insgesamt 37Mal bei der Rettungsleitstelle abgemeldet.

"Die Besatzungen von Rettungswagen und die Notärzte stehen regelmäßig vor der Schwierigkeit und müssen sich fragen, wo sie Patienten unterbringen sollen", sagt ein langjähriger Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Mittelbaden, der anonym bleiben möchte. "Das passiert mehrmals in der Woche, dass sich verschiedene Abteilungen in den Häusern abmelden. Das ist durchaus ein großes Problem." Betroffen sind nicht nur die Intensivstationen. Auch andere Abteilungen in den Krankenhäusern melden oft: alles belegt. Und nach BT-Informationen betrifft das nicht nur die Häuser in Mittelbaden, sondern auch beispielsweise die Kliniken in Karlsruhe und Krankenhäuser in ganz Deutschland.

Wie oft das konkret geschieht, darüber wollte auf BT-Nachfrage am Donnerstag keiner so recht Auskunft geben. Es würden keine Statistiken geführt, hieß es aus dem Klinikum. Der DRK-Kreisverband befürchtete wohl Ärger und verwies aufs Klinikum. Gestern gab nun Professor Norbert Röder, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums, für beide Intensivstationen Auskunft. Man führe tatsächlich keine Statistik, er habe sich die Zahlen aber zusammenstellen lassen, sagte er.

Demnach hatte sich die Station in Balg seit Dezember zehnmal abgemeldet. Die Intensivstation in Rastatt, wo der für Herz- und Schlaganfallpatienten wichtige Linksherzkatheter-Messplatz eingerichtet ist, war im selben Zeitraum 37 mal belegt, und das jeweils mehrere Stunden lang. Dass vor allem die Rastatter Zahlen hoch sind und sich die Frage stellt, ob die Versorgung dort ausreicht, wollte auch Röder nicht leugnen. "Darüber kann man diskutieren. Und darüber werden wir diskutieren", sagte er. Wahrscheinlich stand das Thema auch auf der Tagesordnung einer zweitätigen Klausur, zu der sich die Klinik-Spitze gestern getroffen hat. Röder machte aber klar, dass eine Entspannung der Situation zu erwarten ist. Wie berichtet, wird Mitte Mai ein Linksherzkatheter-Messplatz in der Klinik Balg seine Arbeit aufnehmen. Dort stehen zwölf Intensivbetten zur Verfügung. "Dann können wir den Notärzten mehr Möglichkeiten anbieten. Das wird Rastatt entlasten und die Belegung ausbalancieren", meinte er.

Zudem führte er die Grippewelle ins Feld, die Kliniken in ganz Deutschland seit Dezember an den Rand der Kapazitäten bringe. "Menschen mit einer schweren Grippe leiden unter einer schweren Lungenstörung", sagte er. "Die müssen beatmet werden." Das führe zum Engpass bei den Beatmungsbetten. Ein solcher Engpass herrschte auch am Mittwochabend, als der Sinzheimer Notfallpatient in der Region nicht unterkam und nach Karlsruhe transportiert wurde.

Der Notarzt habe aus seiner Sicht richtig entschieden, betonte Röder. "Um ihn sicher behandeln zu können, wurde der nach der Reanimation stabile Patient in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus mit freien Kapazitäten gebracht und dort behandelt", hieß es auch in einer Stellungnahme des Klinikums zu dem Fall.

