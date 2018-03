Gefühlt endloser Beifall für Musiker und Sängerinnen

Baden-Baden - Die Aula des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums (MLG) ist am Samstagabend zum Jazzkeller mutiert. Gemütliche Tischgruppen luden zum entspannten Verweilen ein. Beim inzwischen 17.Konzert der MLG-Bigband zeigte sich, dass die musikalischen Hochkaräter aus dem schulischen Leben gar nicht mehr wegzudenken sind und welch hohen Stellenwert die Bigband genießt.

Das Auditorium war trotz des Samstagabends fast bis auf den letzten Platz besetzt von Eltern, Ehemaligen, Mitgliedern einer Pennälerverbindung und Schulkameraden. Die Stimmung hätte gar nicht besser sein können. Musikalische Solisten erhielten ebenso wie die Sängerinnen und die gesamte Band für jedes Stück tosenden Beifall, der allerdings auch redlich verdient war. Denn in diese von Musiklehrer Raimund Sturm aufgebaute und dank ihm seit Jahren hochmotiviert aufspielende Bigband darf nur die Elite. "Die müssen schon was können", verriet er mit einem Augenzwinkern. Neben aktuellen Schülern gehören auch vier Ehemalige ins Team, ebenso vier Lehrer und drei Väter, die sich kongenial mit ihren jungen Musikerkollegen verstehen. Jüngstes Mitglied ist Sechstklässler Nils am Bariton.

Das abwechslungsreiche Programm aus Swingstandards, Popsongs, Latin und rockigem Blues wurde eröffnet mit beliebten Klassikern. "Summertime" ist die wohl bekannteste Arie aus George Gershwins Oper "Porgy and Bess", der die Bigband den nötigen Schmelz verlieh, ebenso wie dem stimmungsvollen "Georgia" von Ray Charles. Populär wurde "Tuxedo Junction" durch Glenn Miller, das einzelnen Solisten ebenso Raum gibt wie Duke Ellingtons "Mood Indigo". Und schon steuerte der Abend einem ersten Höhepunkt entgegen mit Sängerin Leonie Matz und ihrer klasse Interpretation von Caro Emeralds hingebungsvollem "A Night like this", wofür der Beifall kein Ende nehmen wollte.

In dem weiteren, bereits von vielen namhaften Künstlern gecoverten Klassiker "Valerie" begeisterte Sängerin Alana Benz nicht minder, bevor einer der großen Santana-Songs "Oye como va" in Bigband-Fassung die Pause einläutete. Ein spontane kleine Jamsession holte die Besucher zurück, bevor der "Night Train" Fahrt aufnahm. Mit "Big Spender" forderte Leonie Matz indirekt zu milden Gaben für die Abikasse auf, als gediegene und ganz intime Nummer erklang "Don't know why" mit Flügelhornsolo. Bei dem dynamischen "Blues Machine" galt der Applaus gleich mehreren Solisten. In "Skyfall" brachte Sängerin Alana Benz ihr kraftvolles Stimmvolumen besonders zur Geltung. Nachdem in "Chameleon" die große Stunde von Bassist und Drummer schlug und gefühlt endloser Beifall den Einsatz der Musiker und Sängerinnen belohnte, gab es mit der Titelmelodie von "James Bond" und dem süffigen "Tequila" die gewünschten Zugaben. Auf sehr herzliche Weise hatte sich Schulleiter Roland Reiner zuvor bei Raimund Sturm und seinen Künstlern bedankt.