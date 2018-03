Viele Besucher bevölkern die Klassenzimmer

Sinzheim - Dass die Sinzheimer Lothar-von-Kübel-Realschule (LvK) einen guten Ruf genießt, zeigten auch die vielen Besucher, die am Samstag beim "Tag der offenen Tür" die Schulräume bevölkerten. Eingeladen waren Eltern mit ihren jetzigen Viertklässler-Kindern, die sich über das vielfältige Bildungsangebot in der dreizügigen Realschule informieren konnten. Nicht nur aus Sinzheim, sondern auch aus umliegenden Ortschaften waren sie der Einladung gefolgt.

Musikalisch begrüßt wurden die Gäste in der Fremersberghalle durch den Schulchor unter der Leitung von Bastian Hellinger, nachdem Rektor Christoph Hagel die Besucher über das Programm informiert hatte. Jil Rehm erläuterte als Schülersprecherin die Bedeutung der Schülermitverwaltung (SMV) und zeigte verschiedene Projekte auf, wie Fußballturnier oder die Tafelladen-Aktion, die von der SMV organisiert werden.

Dann zog es die Besucherscharen zu den rund 20 Angeboten. Die Gäste konnten sich bei Lehrkräften oder Realschülern informieren. Auf reges Interesse der Eltern stieß die moderne, innovative Technik, mit der der neu erbaute Schultrakt ausgestattet ist.

Die Viertklässler Leon Dick und Cedric Albright gingen gleich in den Chemieraum. Dort stellten sie mit vereinten Kräften bunte Bastelknete her. Am Tisch daneben erklärte Julius Trunz aus der 6. Klasse, wie aus Natron, Zitronensäure, Zitrone und einem Löffel Zucker Zitronenbrause hergestellt wird. Im Biologieraum entdeckte Soladin Nuredini aus dem Rebland bei einem Blick durch das Mikroskop Blutkörperchen, und ein anderer Schüler ließ eine vietnamesische Stabheuschrecke über seinen Handrücken kraxeln. Von Schülern gedrehte Kurzfilme wurden in einem weiteren Schulraum vorgeführt.

Alle Schüler konnten an der LvK-Rallye teilnehmen. Auf einem Laufzettel ließen sie die besuchten Stationen abstempeln. Ab fünf Stempel gab es ein Erinnerungsgeschenk. Fast alle Schulräume im neuen Nordtrakt waren belegt - unter anderem für die Projektausstellung im Bereich Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung. Der zwölfjährige Jonas Burkart erklärte hier die Bedürfnispyramide nach Maslow, und seine Mitschülerin Katharina Ritter informierte die Besucher über Konsum und Umwelt.

Stark frequentiert war auch die neue Schulküche im zweiten Obergeschoss. Dort zeigte sich Fachlehrerin Katharina Hall sehr stolz auf ihren Arbeitsplatz im "Genusstempel", in dem die Schüler auch über Konsumlehre, Gesunderhaltung und Verbraucherschutz unterrichtet werden. Für die Besucher stand frisch gebackenes Ostergebäck bereit, das nach Herzenslust verziert und verzehrt werden konnte.

Im Raum "Textiles Werken" stellten kreative Hände kleine Schlüsselanhänger aus Filz her und bei der Foto-AG war eine gute Reaktion beim Fotografieren von Wassertropfen gefragt. Dort ließen sich auch viele Interessierte fotografieren. Das Ergebnis konnten sie dann auf einem mitgebrachten Memorystick mit nach Hause nehmen. Nico Mürb von der achten Klasse erklärte an einem geöffneten Computer dessen technisches Innenleben, und Yannis Birnbreier ließ sich im Technikraum wie viele andere an einer CNC-Maschine seinen Namen auf ein Sperrholzschild fräsen.

Weiterhin wurde über die Aufgaben der Streitschlichter informiert. In der Sporthalle war ein Geschicklichkeits-Parcours aufgebaut, und die neue Schulmensa war auch für viele Besucher interessant. Im Raum neben der Mensa war im Rahmen der Ganztagsschule Turmbauen mit kleinen Holzstäbchen angesagt, und in der Altenburghalle spendeten viele Besucher für eine zirkusreife Vorführung großen Beifall. Für die Bewirtung sorgten im Foyer der Altenburghalle die Eltern der Fünftklässler mit Getränken, heißen Würsten, Kaffee, Kuchen und Muffins.