Witzige Kammeroper mit vielen amourösen Verwicklungen Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Bisher hatte man sich bei der Kooperation zwischen Berliner Philharmonikern, Festspielhaus und Theater und der "Akademie Musiktheater heute" im Rahmen der Osterfestspiele meist auf eine Geschichte mit Bezug zur Kurstadt geeinigt. Mozarts "Gärtnerin aus Liebe" hätte ebenfalls hier angesiedelt sein können "bei den vielen Grünpflanzen und wohlhabenden Häusern", so Festspielhausintendant Andreas Mölich-Zebhauser gestern bei einem Pressegespräch. Der Findungsprozess sei für das Regieteam beider Häuser sehr speziell gewesen. Die für die Inszenierung gewählte Prager Fassung stammt aus den 1790er Jahren, in denen das Singspiel durch die Nähe zum Publikum lebte. Dass bei zwei eigentlichen Gesangsrollen auf das Singen verzichtet wird und diese mit Schauspielern besetzt sind, "wird diesem Mozart eine wahnsinnige Frische verleihen", geriet der Opernreferent des Festspielhauses, Andreas Fladvad-Geier, ins Schwärmen. Die sehr witzige Komödie mit all ihren amourösen Verwicklungen musste deutlich gestrafft werden, teils altmodische Texte wurden modernisiert. Wobei die Inszenierung von Regisseur Christian Carsten von den jungen Gesangstalenten ebenso wie von den Schauspielern viel Flexibilität erfordert. Es ist ein sehr flinkes Stück, auf der Bühne herrscht permanente Bewegung, und die Schauspieler nehmen sich nicht automatisch zurück, wenn die Musik beginnt. Es ist genau dieses gegenseitige Befruchten, was der Kammeroper in der jetzigen Fassung ihren Charme verleiht, ist Dramaturg Martin Mutschler überzeugt. Die Künstler beider Sparten nehmen einander an und akzeptieren sich. Wobei die gestandenen Schauspieler den jungen Sangeskollegen sicher manche Hürde erleichtern und diese ein wenig auffangen, während die Gesangsstudenten ihrerseits ihre jugendliche Unbekümmertheit einbringen. Dass ihnen dabei auch schauspielerische Fähigkeiten abverlangt werden, liegt in der Natur der Kammeroper. Bei Mozarts "Gärtnerin aus Liebe" laufen die amourösen Verwicklungen derartig verquer, dass Theaterintendantin Nicola May lakonisch meint: "Manche Fragen darf man sich als Zuschauer gar nicht stellen." Denn letztlich macht dennoch Sinn, was sich in einer Inhaltsangabe kompliziert liest: Dass jeder einen Partner sucht, teils den früheren oder jenen, der aus verschiedenen Gründen nicht zu haben ist. Vieles erschließt sich jedoch emotional, ist Mutschler überzeugt. Das Bühnenbild von Faust-Preisträger Sebastian Hannak ist sehr klar als großer, heller Raum strukturiert, Nora Lau steuert die "ziemlich abgefahrenen" Kostüme bei. Nun hoffen alle Beteiligten, dass die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst dem denkbar straffen Probenplan am Theater nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung machen und die frische Deutung eines alten Stoffes fristgerecht an acht Terminen auf die dortige Bühne kommt. Die Premiere findet kommenden Sonntag, 25. März, um 14 Uhr im Theater statt.

