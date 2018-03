Lebensraum von Fledermaus, Specht und Co

Sinzheim - "Wir wollen zeigen, um was es hier geht." Das sagte Martin Klatt vom Naturschutzbund (NABU), als er die rund 20 Teilnehmer einer Exkursion durch den Hardtwald beim Sinzheimer Ortsteil Schiftung begrüßte. Sollte die sogenannte Ostanbindung des Baden-Airparks an die A5 in Höhe von Halberstung wie von den Behörden geplant kommen, fiele dieser Wald den Baumaschinen zum Opfer und mit ihm der Lebensraum für seltene Tierarten und ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Menschen.

"An den Naturschutz wurde in den Rathäusern nicht gedacht", kritisierte Klatt, Biologe und Geschäftsführer des NABU-Büros in Rastatt, "sonst hätten die Pläne niemals so entstehen können wie sie heute vorliegen." Es würden Menschen ihre Stimme erheben über Gebiete, "die sie nicht kennen", ergänzte er.

An der ersten Station der Führung erklärte Dieter Peter, einer der Sprecher der NABU-Ortsgruppe Baden-Baden/Sinzheim, dass im Bruchwald in den tieferen, nassen Lagen vor allem Schwarzerlen, in den höheren Lagen Hainbuchen und Stieleichen wüchsen, im trockenen Hardtwald Stieleichen, Rotbuchen und Waldkiefern. Hier leben 15 Fledermausarten, die nach EU-Recht streng geschützt sind. "Sie könnten die Straße nicht überfliegen und würden Lebensraum verlieren", betonte Klatt. Er lockte auf dem Weg durch das Waldstück zwei Vogelarten an, die trotz winterlicher Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht lange auf sich warten ließen.

Kleiber, Bunt- und Schwarzspechte, Grünfinken, Gartenbaumläufer, Bachstelzen, Kohlmeisen und ein Mäusebussard wurden innerhalb kurzer Zeit an ihren verschiedenen Gesängen identifiziert. "Gesang heißt Reviermarkierung", erklärte Klatt das laute Gezwitscher, das nicht mehr zu hören wäre, würde eine 30Meter breite Straße durch das Waldstück verlaufen mit täglich 16000 bis 17000 vorbeifahrenden Autos. "Es würde ein langes Verlärmungsband entstehen", sagte der Biologe, die Tiere würden sich nicht mehr hören können, unter ihnen möglicherweise bis zu 60 Vogelarten, die auf der Roten Liste für vom Aussterben bedrohte Tiere stehen.

Die Kornweihe gehöre auf jeden Fall dazu, der Zugvogel (hier Wintergast) verlöre auf dem Weg in seine Überwinterungsgebiete ein wertvolles Refugium zum Zwischenstopp. Und für die Menschen hier ginge ein Stück Natur verloren, das etwas ganz besonderes zu bieten habe, nämlich Stille, so Klatt. "Oft ist hier je nach Windrichtung gar nichts zu hören, es herrscht eine Stille, wie sie in der Region selten geworden ist", berichtete er weiter und erzählte von einem Mann, der hier mit seinem Handy diese "Stille" sogar aufgenommen habe, weil sie eben so selten anzutreffen sei.

"Auch der Wanderschäfer, der hier noch vorbeikommt, könnte die Gegend nicht mehr nutzen", erklärte Klatt, daran würden auch die geplanten zwei Grünbrücken nichts ändern, die den Waldtieren den Weg auf die andere Seite gefahrlos ermöglichen sollen. Schafe seien aber neben der Landschaftspflege auch wichtig, weil sie mobile Biotope seien, die in ihren Fellen Pflanzensamen und kleine Tiere transportierten. "Die Verantwortlichen wollen hier mit dem Kopf durch die Wand", stellte Klatt fest und betonte, dass der NABU klagen werde, falls bei den Verantwortlichen kein Umdenken erfolge, "und das mit besten Aussichten auf Erfolg", so der Naturschützer selbstbewusst.

Christiane Schneider, die Sprecherin der Bürgerinitiative gegen die Ostumgehung, rief die Exkursionsteilnehmer abschließend dazu auf, heute, Mittwoch, 21. März, in die öffentliche Gemeinderatssitzung im Sinzheimer Rathaus zu kommen. Die Volksvertreter beraten dann über die Stellungnahme der Gemeinde zur Ostanbindung, die sie gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe abgeben muss.