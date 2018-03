"Leuchtturm des Landes" soll weiter blinken

Baden-Baden - Die seit 1995 bestehende Vereinbarung zwischen der Kurstadt und dem Land Baden-Württemberg über eine enge Kooperation in den Bereichen Kultur und Tourismus, der sogenannte BKV-Vertrag, soll über das Jahr 2020 hinaus fortgeschrieben werden. Landesregierung und Hauptausschuss haben sich dafür ausgesprochen. Beschlüsse von Landtag und Gemeinderat stehen aus.

Stimmen beide Gremien zu, wird das Land auch nach 2020 jährlich mehrere Millionen Euro an die Kurstadt zahlen, damit diese das Theater, die Philharmonie, die weitläufigen Grünanlagen und den Marketing- und Veranstaltungsbereich auf dem derzeitigen Niveau weiter betreiben kann. Diese Zahlungen fließen seit 1995 an die Kurstadt, weil Baden-Baden damals den kostenträchtigen Betrieb dieser Bereiche von der landeseigenen Bäder- und Kurverwaltung (BKV) übernommen hatte. Ein Auslaufen der Vereinbarung hätte für die kurstädtischen Kultureinrichtungen ab 2020 massive finanzielle Probleme gebracht.

"Planungssicherheit war mir wichtig"

Diese Sorgen sind nun abgehakt. "Es gibt frühzeitige Planungssicherheit für Theater und Philharmonie", sagt Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Diese Planungssicherheit sei ihr wichtig gewesen, begründete sie die frühzeitig geschlossene Vereinbarung über die Fortführung der erst in zweieinhalb Jahren auslaufenden Verträge. Nach einem guten Jahr Verhandlungen sei man nun am Ziel, so die OB. Es sei die Fortsetzung einer erfolgreichen Partnerschaft. "Das Land erkennt die besondere Bedeutung Baden-Badens für die touristische Entwicklung Baden-Württembergs."

Theater-Chefin Nicola May sieht in der Verlängerung der BKV-Verträge eine "Bestätigung unserer qualitätvollen Arbeit im Theater. Natürlich möchten wir auch mit den Theatertagen 2019 ein kräftiges Zeichen für Baden-Baden als kulturelles Zentrum setzen". "Das ist eine gute Nachricht", freut sich Philharmonie-Manager Arndt Joosten über die Entscheidung.

"Tourismuskonzept zügig angehen"

Auch Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) beurteilt das Ergebnis der Gespräche positiv. "Das reiche Kunst- und Kulturangebot Baden-Badens wirkt weit über die Landesgrenzen hinaus", wird sie in einer Mitteilung ihres Ministeriums zitiert. Das Land trage mit der Vereinbarung seinen Teil zu dem sehens-, hörens- und erlebenswerten Angebot bei.

"Ich weiß, dass die Menschen in Baden-Baden darauf gewartet haben." Der neue Vertrag sei eine gute Grundlage, "damit Baden-Baden auch in Zukunft ein Aushängeschild für Baden-Württemberg ist".

Konkret sieht die neue Vereinbarung vor, dass die finanziellen Mittel nach 2020 wie bisher weiter fließen. Zuletzt zahlte das Land durchschnittlich etwa zehn Millionen Euro pro Jahr. Zusätzlich waren laut der Mitteilung Mittel für die Modernisierung des Kongresshauses und Zuschüsse für das Festspielhaus geflossen.

Die Laufzeit des neuen Vertrages ist zunächst auf fünf Jahre begrenzt. "Legt die Stadt bis spätestens Ende 2023 ein nachhaltiges und tragfähiges Tourismuskonzept vor, das mit der Region und der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg abgestimmt ist, soll sich die Vereinbarung um fünf Jahre bis Ende 2030 verlängern", heißt es. "Dieses Thema wollen wir zügig angehen", sagt die kurstädtische Tourismus-Chefin Nora Waggershauser. Die Stadt müsse in einem umfangreichen Konzept darstellen, auf welche Weise das Land von Baden-Baden profitiere. "Wir sollen zeigen, dass Baden-Baden der Leuchtturm des Landes ist", formuliert sie die "Hausaufgabe des Landes".

"Kurstadt wieder als Ankerstadt etablieren"

Ähnlich beurteilt das auch Oberbürgermeisterin Mergen. Es gehe um die Frage, welche Bedeutung die Stadt für den Tourismus im Land habe. Wichtiger Bestandteil sei dabei eine engere Verknüpfung als bisher mit dem Nationalpark Schwarzwald. Landtagsabgeordnete Beate Böhlen begrüßt die Bedingung, an die die Weiterführung des Vertrages auch nach 2025 geknüpft ist. Das sei ein guter Startschuss für die Entwicklung eines nachhaltigen und zukunftsgewandten Weges Baden-Badens mit seinen vielen touristischen Möglichkeiten. Die Kurstadt müsse sich dabei als "Ankerstadt des Nordschwarzwaldes mit Naturpark und Nationalpark und den Gourmeterlebnissen in der näheren Umgebung wie in Baiersbronn und im Elsass mit seiner Einzigartigkeit wieder fest im Markt etablieren, auch für die Region", meint sie. Dabei müssten die Bürger von Beginn an eingebunden werden, appelliert sie an Mergen.

Kommentar