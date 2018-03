Zuschuss in Millionenhöhe fürs Klinikum Mittelbaden

(sre) - Einstimmig hat sich der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Montag dafür ausgesprochen, dem Klinikum Mittelbaden einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von rund 4,3Millionen Euro zur Umsetzung von Bau- und Instandhaltungsarbeiten zu gewähren. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat im April.

Klinikum-Geschäftsführer Jürgen Jung erläuterte im Ausschuss, dass die Instandhaltungskosten insbesondere in den Akutkliniken in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen seien: Schließlich seien die Häuser, darunter auch die Balger Klinik, in die Jahre gekommen. Darüber hinaus sind verschiedene Baumaßnahmen geplant: Unter anderem wird am Standort Baden-Baden ein Linksherzkatheter-Messplatz eingerichtet. Jung ging in diesem Zusammenhang auch auf den tragischen Fall ein, der dieser Tage für Schlagzeilen sorgte: Wie berichtet, konnte das Klinikum einen Patienten aus Sinzheim nach einem Herzinfarkt nicht aufnehmen, weil in Rastatt, wo bislang der einzige Linksherzkatheter-Messplatz im Klinikum Mittelbaden stationiert ist, kein Platz war. Der Patient erlitt auf der Fahrt nach Karlsruhe einen weiteren Infarkt und verstarb später in einem dortigen Krankenhaus.

Sterblichkeitsrate nach Herzinfarkten Thema

So tragisch dieser Fall sei, und auch wenn man nicht immer helfen könne, stehe man in Mittelbaden in Bezug auf die Sterblichkeitsrate nach Herzinfarkten deutlich besser da als der Bundesschnitt, betonte Jung nun: Letzterer liegt bei 8,6Prozent, während in der Region weniger als vier Prozent der Infarktpatienten versterben. Dennoch habe man bereits 2015 Fördermittel beantragt, um zusätzlich zu dem Linksherzkatheter-Messplatz in Rastatt ein solches Angebot auch in Baden-Baden zu schaffen und damit noch mehr Patienten vor Ort betreuen zu können. In der zweiten Maiwoche werde der Messplatz nun in Betrieb gehen.

Bereits mit der Einrichtung des ersten Messplatzes in Rastatt habe man sich konträr zur landesweiten Strategie verhalten, die eine zunehmende Leistungskonzentration an weniger Standorten vorsehe, sagte Jung weiter. So sei allein von 2004 bis 2014 die Anzahl öffentlicher Krankenhäuser in Baden-Württemberg von 139auf 97reduziert worden. Auch bei der Anzahl der Krankenhausbetten zeigt sich laut Jung die Zentralisierung: So gibt es in Karlsruhe im Verhältnis zur Einwohnerzahl viel mehr Betten als im Bundesschnitt, in Baden-Baden und Rastatt hingegen deutlich weniger.