"Führungskräfte haben Leuchtturm-Funktion" Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Etwa 60 Teilnehmer haben am Dienstagabend am Unternehmerforum in der Klinik Korbmattfelsenhof teilgenommen, die seit dem vergangenen Jahr zur Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken (cts) gehört. Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte in ihrer Begrüßung, dass Baden-Baden in Sachen Gesundheit eine hohe Kompetenz besitze, die auch ein Wirtschaftsfaktor sei und als solcher bekannter gemacht werden sollte. Chefarzt Reiner Baumgärtner stellte die Rehaklinik vor, die nach dem nahegelegenen Aussichtsfelsen benannt ist und über 150 Betten verfügt. Patienten, die hierher kommen, leiden in der Regel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Einigen wurden Bypässe gelegt, andere erhielten künstliche Herzklappen, und wieder anderen wurden Kunstherzen eingesetzt. "Wie komme ich mit meiner Krankheit im Berufsleben wieder klar? Bei Fragen wie dieser wollen wir mit den Patienten neue Perspektiven entwickeln", erklärte Baumgärtner und ergänzte: "Jede Reha-Maßnahme führt im Durchschnitt dazu, dass ein Patient acht bis zehn Monate mehr arbeiten kann, eine Zeit, in der er keine Rente beziehen muss und Sozialabgaben einzahlt." Der Heilpraktiker und Coach Michael Ilgen skizzierte anschließend die Faktoren, die ein Unternehmen menschlich attraktiv gestalten. Eine besondere Rolle komme hier Führungskräften zu, die eine "Orientierung gebende Leuchtturm-Funktion" hätten, so Ilgen. Die Führungskräfte agierten wie ein Orchesterleiter, der Solisten so dirigieren müsse, dass jeder sein Instrument (hier die persönlichen Kompetenzen) spielen könne und dabei ein gemeinsames Kunstwerk (das angestrebte Erfolgsziel) entstehe. Die Kooperation zwischen den Beteiligten, auch mit der Führungskraft, habe auf Augenhöhe zu erfolgen. Die Führungskraft sei zudem verantwortlich für die "Sinn-Produktion" und müsse auf Verlässlichkeit in den Beziehungen zudenMitarbeitern achten. Macht Arbeit krank? Oder glücklich? Diesen Fragen ging in ihrem Vortrag Bettina Asche-Matthey nach, Leiterin des Fachbereichs Psychologie im Korbmattfelsenhof. Die Antwort müsse letztlich jeder für sich selbst finden, erklärte sie und definierte zunächst einmal, was unter Gesundheit zu verstehen ist, nämlich ein positiver funktioneller Gesamtzustand, ein dynamisches biopsychologisches Gleichgewicht, das erhalten und immer wieder neu hergestellt werden muss. Gesundheit ist zudem ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit, zitierte Asche-Matthey die Weltgesundheitsorganisation WHO. "40 Prozent der Lebensbelastungen kommen aus der Arbeit", erklärte die Psychologin, dennoch dürfe für ein erfülltes und gesundes Leben mitentscheidend sein, ob die Arbeit als Gewinn für die eigene Biografie erlebt werde. Als Tipp für die Unternehmer unter den Anwesenden riet Asche-Matthey zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, in dem auch nach ihrer Ansicht Führungskräften eine entscheidende Rolle zukomme. Diese hätten einen sehr großen Einfluss darauf, wie es den Mitarbeitern gehe, und sollten ihrer Meinung nach darin geschult werden zu erkennen, wenn etwas mit diesen nicht stimme. Im Anschluss an die Redebeiträge wurde eine Führung durch die Klinik angeboten. Diese besitze eine Saunalandschaft, die mit den Caracalla-Thermen vergleichbar sei, erklärte Asche-Matthey den Teilnehmern nicht ohne Stolz.

