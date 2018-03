Gibt es Blasen beim Spielen?

Baden-Baden - Die fruchtbare Kooperation zwischen dem von Yehudi Menuhin ins Leben gerufenen Projekt "Live music now" und dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Theodor-Heuss-Schule besteht bereits seit vielen Jahren. So kamen die Kinder von Theo's Treff jetzt in den Genuss des bereits 17. Konzertes in der Schulturnhalle, gestaltet von angehenden Berufsmusikern.

Bis zum Alter von 30 Jahren können sich diese bei Vorspielterminen an den Musikhochschulen des Landes für die "Live music now"-Förderung bewerben. Etwa drei Jahre gehören sie dann ins Team der regionalen Gruppe Oberrhein, die rund 40 Musikstudenten zählt. Bis zu 120 kostenlose Auftritte pro Jahr werden absolviert. Ziel Menuhins bei seinem 1977 gegründeten Projekt war und ist es bis heute, Musik nicht als elitären Genuss zu sehen. Er wollte sie erlebbar machen für alle Menschen. Auch für diejenigen, denen aufgrund ihrer Lebensumstände ein Konzertbesuch verwehrt ist - seien das betagte Senioren, Strafgefangene, Obdachlose, Sterbenskranke oder sozial Benachteiligte.

Damit verbunden ist nach seinem Wunsch die Förderung begabter junger Künstlerkollegen, die sich bei ihren unentgeltlichen Auftritten auf eine immer neue Umgebung einstellen müssen und nach Möglichkeit einen persönlichen Kontakt zu ihrem Publikum herstellen sollen. Harfenistin Clara Krüger und Cellistin Theresa Pelz bewiesen am Dienstagnachmittag ein gutes Händchen für die rund 40 anwesenden Kinder von Theo's Treff. Vier kurze Musikstücke stellten sie ihren Zuhörern vor.

Mit der "Sicilienne" von Gabriel Fauré wurde ein impressionistischer Tanz dargeboten, ebenfalls aus seiner Feder stammt "Après un reve", wobei die wiederkehrende Melodie die Fragmente des Traumes symbolisiert. Speziell für Harfe und Cello komponierte Marcel Tournier die "Promenade à l'automne". Beim in der Natur wenig eleganten Flug eines übers Wasser gleitenden Schwans verlieh Clara Krügers Harfe in "Le Cygne" von Camille Saint-Saëns dem perlenden Bachlauf eine ganz besondere Note.

So richtig tauten die Kinder jedoch erst in der anschließenden Fragestunde auf, bei der sie vor lauter Wissensdurst förmlich übersprudelten. Sehr anschaulich und für ihre jungen Zuhörer gut verständlich stellten die beiden Musikerinnen zuerst die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Instrumente vor. Da wurde gestaunt angesichts der 47 Harfensaiten gegenüber gerade mal vier beim Cello. Mächtig Eindruck machten auch die sieben Pedale und ihre Variationsmöglichkeit einzelner Töne, von der klanglichen Variante des Glissandos an beiden Instrumenten zeigten sich die Kinder geradezu verzaubert.

Wie wird eine Harfe transportiert? Gibt es Blasen beim Spielen? Wie steht es mit der Berühmtheit der beiden Künstlerinnen? Muss man dafür lange üben? In welchem Alter sollte man anfangen? Ist es schwer, an der Musikhochschule aufgenommen zu werden? Die vielen Fragen der Kinder purzelten nur so über die beiden Musikerinnen herein, die sich jedoch tapfer schlugen und keine Antwort schuldig blieben. "Spielt Ihr auch mal modern oder nur klassisch?", wollte ein Junge wissen, ihn konnten sie mit ihrem weit gefassten Repertoire beruhigen. Schulleiter Wolfgang Sennhenn bedankte sich bei Gabriele von Rosen vom Vorstandsteam "Live Music Now" für die Organisation des gelungenen Auftritts.