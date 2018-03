Vier neue Stellen für Integrationsarbeit

Baden-Baden - Nach wie vor leben rund 900Menschen in den städtischen Asylunterkünften. Allerdings haben sich die Aufgaben bei deren Betreuung sowohl für Ehrenamtliche als auch für hauptamtliche Mitarbeiter in den vergangenen Jahren grundlegend geändert, erläutert der zuständige städtische Fachgebietsleiter Peter Weingärtner. Dementsprechend wurden bei der Verwaltung mehrere neue Stellen geschaffen.

Mittlerweile gehe es nicht mehr in erster Linie um Hilfe und Orientierung nach der Ankunft, sondern in vielen Fällen um die Betreuung bei der Integration und auf dem Weg in den Arbeitsmarkt, so Weingärtner. Hier sollen "Integrationsmanager" helfen. Seit 2017 könne man für diese Positionen Fördermittel vom Land beantragen. Baden-Baden habe so vier volle Stellen ausschreiben können, die von drei Vollzeit- und zwei Halbtagskräften besetzt werden. Ende 2017 hätten die ersten "Integrationsmanagerinnen" in der Kurstadt ihre Arbeit aufgenommen, die fünfte und letzte Kraft fange am 1.April an, erläutert Frank Hodapp, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales.

Hauptaugenmerk auch auf Familien

Ein Hauptaugenmerk sollen die Baden-Badener Integrationsmanagerinnen (alle fünf sind Frauen) laut Fachgebietsleiter Weingärtner auf alleinstehende Asylbewerber mit "sichererer Bleibeperspektive" und auf Familien richten, die im Rahmen des Familiennachzuges wieder vereint worden sind. Allein im vergangenen Jahr seien 53Personen als "Familiennachzug" neu in die Kurstadt gekommen. Mit solchen Familien erarbeite man einen sogenannten Integrationsplan (ähnlich einem Hilfeplan in der Jugendhilfe): In diesem würden Ziele wie der Weg in den Arbeitsmarkt für den Familienvater, Sprachkurse für die neu nach Deutschland gekommene Mutter, Kindergartenbesuch für die Kinder festgelegt. Der Stand der Dinge werde dann regelmäßig kontrolliert. Darüber hinaus gehöre beispielsweise die Begleitung zum Erstgespräch beim Jobcenter zum Tätigkeitsbereich der Integrationsmanagerinnen.

Die Damen ersetzen allerdings nicht die Sozialarbeit in den Unterkünften, betonen Hodapp und Weingärtner: Diese gebe es nach wie vor. Ausgelaufen ist dagegen der Vertrag von Stephan Langreder, der Asylbewerbern in den vergangenen beiden Jahren als "Jobprofiler" den Weg in den Arbeitsmarkt ebnete. Es sei eine "schöne Situation für die Stadt" gewesen, dass Unternehmer Karlheinz Kögel zum Höhepunkt der Zuwanderung auf die Oberbürgermeisterin zugegangen sei und seine Unterstützung angeboten habe, betont Hodapp. Wie berichtet, finanzierte Kögel die Stelle Langreders, der als "Integrator" den Weg in den Arbeitsmarkt ebnen sollte. Von Anfang an war aber klar, dass diese Unterstützung auf zwei Jahre befristet sein würde.

Dadurch entstehe allerdings keine Lücke, betont Weingärtner: "Es gibt jetzt eine andere Regelung der Zuständigkeit." Als Langreder seine Aufgabe angetreten habe, sei das Jobcenter noch nicht für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren verantwortlich gewesen: Genau um diese Zielgruppe habe sich der "Jobprofiler" gekümmert und so einen frühzeitigeren Weg in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Mittlerweile habe sich die Lage geändert. Nun würden auch Menschen im laufenden Asylverfahren und diejenigen, die den ausländerrechtlichen Titel "Duldung" hätten, vom Jobcenter bei der Arbeitssuche beraten.

Auch das bislang von Langreder geleitete "Netzwerk Arbeit" werde nicht aufgegeben, betont Weingärtner. Künftig werde Rebecca Rastätter das Gremium organisieren: Sie sei zu jeweils 50 Prozent als Integrationsmanagerin und als Bildungskoordinatorin bei der Verwaltung beschäftigt. Das Netzwerk habe unverändert das Ziel, zwischen Arbeitgebern, Jobcenter, Verwaltung und Vertretern der Ehrenamtlichen Abläufe niederschwellig zu klären.

