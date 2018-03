Ostanbindung: Kritische Stellungnahme

Sinzheim - "Planfeststellungsverfahren zur Direktanbindung des Baden-Airparks an die A5 bei Sinzheim-Halberstung durch Aus- und Neubau der K3761 zwischen Schiftung und Halberstung": Unter großer Anteilnahme der Bürger hat der Gemeinderat Sinzheim am Mittwochabend einstimmig die zwölf Seiten lange gemeindliche Stellungnahme hierzu mit kleinen Änderungen gebilligt. Der Text ist das Ergebnis von drei Arbeitskreissitzungen mit Vertreternder Fraktionen, der Bürgervereinigung Halberstung und der Bürgerinitiative gegen die Ostanbindung.

Man habe "intensiv beraten und Akten studiert", sagte Bürgermeister Erik Ernst. "Es ist ein Thema, das die Sinzheimer und die Ortsteilbewohner bewegt", meinte er auch angesichts der rund 80 Besucher in der Sitzung. Besonders betroffen seien Halberstung, Schiftung und Leiberstung.

Die Gemeinde begrüße zwar grundsätzlich eine bessere Anbindung und bekenne sich zum Baden-Airpark als wichtigem wirtschaftlichen Standort in der Region, hinterfrage aber die nun zu prüfende Variante kritisch. Nicht zuletzt deshalb, weil dabei Sinzheim angesichts der negativen Folgen die hauptbetroffene Gemeinde sei, so Ernst. "Zumal die Variante Nordanbindung plus" - Ortsumfahrung Hügelsheims mit Anbindung an die Autobahn über die B500 und die L75 (ehemals B36) - "eine wesentlich höhere verkehrliche Entlastung für die Ortsdurchfahrt unserer Nachbargemeinde Hügelsheim bei geringerem naturschutzrechtlichen Ausgleich bedeuten würde, als die Ostanbindung", heißt es in der Stellungnahme.

Angesichts der Planungen habe man den Eindruck, dass mehr Natur zerstört statt erhalten werde, stellte der Bürgermeister fest und fasste die Hauptpunkte Gewässerschutz, Verkehr, Immissionsschutz, Bodennutzung, Natur- und Landschaftsschutz und Regelungsverzeichnis kurz zusammen. Anschließend stellte diese der stellvertretenden Bauamtsleiter Eberhard Gschwender im Detail vor.

Das gute "gemeinsame Miteinander" und die "sehr konstruktive Arbeit" am Gemeinschaftswerk der Stellungnahme lobte Gabriel Schlindwein (CDU). Man verweigere sich nicht, mache aber klar, dass die Sinzheimer Interessen geschützt werden müssten. Für den Naturschutz werde viel getan, aber wenig für den Menschen, bemängelte Simon Huck (SPD). Auch Kurt Rohner (FDP) und Norbert Ernst (Freie Wähler) kritisierten die überzogenen Naturschutzforderungen. Nicht einverstanden mit den einleitenden Worten zeigten sich die Grünen. Matthias Schmälzle kritisierte, dass grundsätzlich eine "direkte Anbindung an die A5" begrüßt werde. Dies bedeute, dass Sinzheim die Ostanbindung akzeptiere.

Schmälzle stellte daraufhin den Antrag, diesen Passus wegzulassen. Dieser habe nicht so verstanden werden sollen, betonte Bürgermeister Ernst. Der Gemeinde gehe es allgemein um eine bessere Anbindung. Johannes Hurst (fraktionslos) schlug eine "verbesserte Anbindung" als Formulierung vor. Siegfried Boos (Freie Wähler) wollte die beiden letzten Sätze gestrichen wissen: "Mit unseren Verbesserungsvorschlägen wollen wir unseren Beitrag für eine breite Akzeptanz der Planung in der Bevölkerung leisten. Zur Namensgebung schlagen wir vor, dass die neue Anschlussstelle ,Anschlussstelle Sinzheim/Baden-Airpark' benannt wird, sollte sie tatsächlich gebaut werden." Der Bürgermeister erklärte, dass nur für den Fall gesichert sein sollte, dass Sinzheim erwähnt werde. Auch Agnes Lemcke (Grüne) war für eine Streichung der Sätze. So ist die Stellungnahme schließlich mit diesen Änderungen und der Forderung des OrtschaftsratLeiberstung-Anschluss an einen überörtlichen Radweg nach dem Schließen des Schiftunger Tors - einstimmig abgesegnet worden.

