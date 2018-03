Kurstadt verwandelt sich in violetten Zaubergarten

(yan) - "Wir starten in den Frühling, wer es noch nicht gemerkt hat", sagte Gartenamtsleiter Markus Brunsing gestern bei der Vorstellung des Farbkonzepts für die Osterfestspiele. Denn mit der Aufstellung der bunten Blumentaschen soll trotz Kälte der Frühling in die Stadt kommen.

Dafür wurden 121 neue Pflanzgefäße, davon 25 große Einkaufstaschen, 66 "Blumentüten" und 30 Gehölzkübel, in Baden-Baden aufgestellt. Zu sehen sind sie sowohl in der Innenstadt als auch in der Weststadt. Seit zwölf Jahren wird die Aktion, an der sich auch die Interessensgemeinschaft Baden-Baden Innenstadt (BBI) und die Baumschule Lorberg beteiligen, immer um diese Zeit durchgeführt. Seit sechs Jahren wird das Farbkonzept auf das Hauptwerk der Osterfestspiele ausgerichtet. Denn alle Gefäße sowie rund 180 Fahnen und Plakate in der Kurstadt sind in bestimmten Farbtönen gehalten.

In diesem Jahr gibt also nicht nur klanglich, sondern auch farblich die Oper "Parsifal" über Ostern den Ton an. Die Verantwortlichen des Festspielhauses und des städtischen Fachgebiets Park und Garten haben das Farbkonzept unter das Thema "Zaubergartenviolett" gestellt. Violett, Weiß, Flieder und Rosa sind dabei dominant. Die Violett-Töne spielen als Passionsfarbe auf die Karfreitagsszene im dritten Aufzug an, während die hellen Blütenfarben durch die Farbigkeit und Stimmung von Klingsors Zaubergarten des zweiten Aufzugs inspiriert sind.

In den Taschen finden sich insgesamt 2245 Pflanzen, unter anderem Goldlack, Hornveilchen und Stiefmütterchen, die mit dazu beitragen, dass sich Baden-Baden zur Festspielstadt wandelt, führte Brunsing aus.

Zu jedem Werk, das während der Festspiele (24. März bis 2. April) aufgeführt wird, gibt es zwei Taschen - auf der einen ist ein kurzer Gedanke aufgedruckt, auf der anderen die Ausformulierung dazu. Laut Dariusz Szymanski, der für die Texte verantwortlich ist, müsse man nicht alle Texte verstehen, sie sollen vielmehr zum Nachdenken anregen.