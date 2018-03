88 Schilder für flüssigeren Verkehr

Baden-Baden

Kirchenstaffeln: Sanierung beginnt Baden-Baden (hol) - Die Sanierung der seit Jahren maroden Kirchenstaffeln (Foto: Holzmann) in der Innenstadt beginnen am kommenden Montag und müssen spätestens im Oktober beendet sein. Arbeiten sind nämlich nur außerhalb der Schutzzeit für die dort lebenden Eidechsen möglich.

"Unaufgeräumter" Stadtwald Baden-Baden (hez) - Recht "unaufgeräumt" sieht es momentan in Teilen des Stadtwaldes aus: Massen von Baumstämmen und allerlei Reisig an den Rändern der Wanderstrecken, von Fahrzeugen aufgerissene Wege. Dies sind Begleiterscheinungen der jährlichen Holzernte (Foto: Zorn).