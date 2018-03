Ballons steigen als Friedensboten in Himmel Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Nach der Premiere im Vorjahr setzten sich die Schulklassen am Pädagogium in Baden-Baden auch am Mittwoch wieder intensiv mit dem Internationalen Tag gegen Rassismus auseinander. Als eindrucksvolles optisches Signal ließen sie an diesem Tag 350 rote Luftballons in den Himmel steigen. Federführend hatten Timon Weiler und Marie Lamprecht die Organisation der Luftballonaktion übernommen. Sie hatten das Spektakel bei der Luftfahrtbehörde angemeldet und dafür gesorgt, dass die 350 Ballons von bis zu 30 Mitschülern mit Helium befüllt wurden. Auf den jeweils angehängten Karten war "Zusammen gegen Rassismus - 100 % Menschenwürde" zu lesen, wer wollte, konnte noch seine Anschrift und einen persönlichen Gruß anbringen. Das Bild hatte Gänsehautcharakter, als sich die jungen Leute auf den Terrassen des Pädagogiums drängten und nach gemeinsam herunter gezähltem Countdown die roten Ballons wie Friedensboten in den blauen Himmel steigen ließen. Zuvor hatte Timon Weiler eine ebenso flammende wie berührende Rede gehalten. Dass der Rassismus sich unbemerkt in die Mitte der Gesellschaft geschlichen habe und nicht mehr zu ignorieren sei. Er appellierte an seine Mitschüler, nicht dabei zuzusehen, sondern als "Helden des Alltags" aufzustehen und ein deutliches "Halt" zu signalisieren. Rückblickend habe er Rassismus ursächlich immer mit der Rassentrennung der Apartheid in Verbindung gebracht. Heute wisse er es besser und definiere Rassismus als "Angst einer Mehrheit gegenüber einer Minderheit". Wobei Timon Weiler warnte, allein der Begriff "fremdartig" impliziere eine gefährliche Nähe zu der Klassifizierung "abartig". Er sprach die Geschlechterrolle als größten Raum für Diskriminierung an, da weltweit ein Drittel der Frauen psychischer und körperlicher Gewalt ausgesetzt sei. Er rief dazu auf, keine Ängste gegenüber fremden Kulturen zu entwickeln und schloss mit dem eindringlichen Appell: "Habt den Mut, Euren Verstand zu benutzen! Steht auf!" Schulleiter Michael Büchler bedankte sich bei den jugendlichen Organisatoren und den Lehrern, die sich des Themas Rassismus an diesem Tag im Unterricht angenommen hatten. So beschäftigten sich die fünften und sechsten Klassen im Rahmen eines Literaturprojekts mit Texten aus Märchenbüchern wie etwa Wilhelm Buschs "Elefantenjagd", in dem vom bösen Mohren die Rede ist. Die siebten und achten Klassen des Pädagogiums näherten sich dem Thema an, indem sie sich mit der Rassenlehre des Dritten Reiches auseinander setzten anhand des Films "Hitlerjunge Salomon". In den Klassen wurde auch anhand von Videoclips wie dem des Deutschen Fußballbundes über die Vielfalt der Kulturen reflektiert. Die neunten und zehnten Klassen griffen die Flüchtlingswelle und die aktuelle politische Entwicklung dazu auf. Laut dem stellvertretenden Schulleiter Matthias Fischer ist das Thema Rassismus am Pädagogium nicht an einem einzigen Tag durch, da hier unzählige Nationen miteinander die Schulbank drücken.

