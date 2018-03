Einblicke in Infrastrukturmaßnahmen

Iffezheim

Polizeigroßaufgebot in Iffezheim Iffezheim (red) - Ein Notruf hat am Freitag ein Großaufgebot der Polizei in Iffezheim auf den Plan gerufen. Von einem Streit mit einem Messer war die Rede. Als die Beamten mitsamt Polizeihunden eintrafen, stellte sich die Lage dann aber ganz anders dar (Symbolfoto: dpa).