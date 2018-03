Goth: Fusion ist große Chance für die Region

Baden-Baden - Die Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier wird Fusionsgespräche mit der Affentaler Winzergenossenschaft aufnehmen. Hierüber informierte der Vorstandsvorsitzende Bernhard Moser sowie der Geschäftsführer der WG, Thomas Goth, bei einem Pressegespräch. Die renommierte Marke aus dem Rebland mit dem "Baden-Badener"-Weinetikett soll aber beibehalten werden.

"Es wird eine Firma geben, die den Namen und den Hauptbestandteil des Logos weitertragen wird. Die Erhaltung der etablierten Marke ist das A und O", versicherte Geschäftsführer Goth. Der "Baden-Badener" Wein mit dem Wahrzeichen der Kurstadt, dem Kurhaus, auf dem Etikett, werde weiterhin am Markt aktiv sein. Sein Geschäftsführer-Pendant aus Affental sehe das ähnlich, meinte Goth. Der Geschäftsführer erläuterte weiter, dass trotz angestrebter Fusion künftig zwischen den Bühler Gemarkungen und den Gewannen aus dem kurstädtischen Rebland schon aus weinrechtlichen Gründen klar getrennt werden müsse. Er sieht in der Fusion eine große Chance für die Region.

Auch skizzierte Goth, wie der praktische Ablauf nach einer Fusion aussehen könnte: So werde für die Winzer die Traubenannahme in Neuweier vorerst erhalten bleiben. Möglicherweise werde in ferner Zukunft die voll ausgestattete Neuweierer Kelterhalle lediglich als zusätzliche Kapazität in Spitzenzeiten für Riesling und Spätburgunder zum Einsatz kommen. Kleinere Rebsorten oder Nebenrebsorten könnten in Affental angeliefert werden, so Goth.

Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Winzergenossenschaften gibt es seit 2014. Damals investierten beide WGs gemeinsam in eine neue Abfüllanlage in Affental. Zudem kooperiert die WG in Neuweier mit den Affentaler Winzern auf dem Gebiet der Logistik und einem einheitlichen computergestützten Warenbestandssystem. Vor dem Hintergrund der gesammelten Kooperationserfahrungen und dem kontinuierlichen Rückgang bewirtschafteter Rebflächen drängte sich laut Geschäftsführer der Gedanke einer Fusion auf.

Besaß die Baden-Badener WG im Jahr 2007 noch rund 200 Hektar Reben, so reduzierte sich die Fläche in zehn Jahren um zirka die Hälfte. Goth nennt für das Geschäftsjahr 2016/2017 eine bewirtschaftete Rebenfläche von gerade einmal 116 Hektar, Tendenz weiter fallend. Für das aktuelle Jahr liegen bereits weitere Kündigungen von Mitgliedern vor. "Wir nähern uns der 100-Hektar-Grenze", sagte Goth. Von den aktuell rund 550 Mitgliedern erwirtschaften zirka 280 Mitglieder Wein.

Der Geschäftsführer spricht von einem strukturellen Problem. Die Bereitschaft zur Aufgabe ist bei Kleinwinzern im Nebenerwerb größer. Ob sich dieses Strukturproblem bei einer höheren Auszahlung an die Winzer umkehren oder wenigstens aufhalten ließe, bezweifelte Goth. Fakt ist, dass die WG auch Rebenflächen dadurch verliere, dass einige Winzer ihre Rebgrundstücke inzwischen Weingütergemeinschaften von außerhalb überlassen.

Außerdem macht Moser die Aufteilung der Flächen in Klein-Parzellen, wie sie für das hiesige Rebland typisch sei, verantwortlich für die strukturellen Probleme. Viele kleine verstreute Parzellen machten eine maschinelle Bewirtschaftung unmöglich und seien daher unrentabel. Weiter südlich in der Ortenau würden dagegen große zusammenhängende Flächen gewinnbringend bewirtschaftet, erklärte Moser.

Die zurückgehenden von WG-Winzern bewirtschafteten Rebenflächen bedeuten faktisch einen geringeren Absatz. Pro Ar werden laut Goth derzeit 75,5 Liter Rebensaft erwirtschaftet, die gleiche Menge wird auch verkauft. "Wir könnten viel mehr Wein verkaufen, bekommen aber nicht mehr Traubenmaterial angeliefert", erläuterte Goth. Auch schmälerten diverse Krankheiten an den Rebstöcken und negative Wettereinflüsse den Ertrag ohnehin um zirka zehn Prozent, ergänzte Vorstandsvorsitzender Moser. "Wenn der Ertrag sich weiter dezimiert, aber die fixen Kosten eben da sind, ist eine kritische Größe erreicht, bei der es Sinn macht, über eine Fusion zu sprechen", zumal die Affentaler Winzer von ähnlichen Entwicklungen betroffen seien, argumentierte der Geschäftsführer.

Seit Ende 2017 beschäftigten sich zwei Fachleute vom Genossenschaftsverband mit den Kennzahlen und der Zukunft der beiden Winzergenossenschaften. Fazit: Eine Fusion bedeute einen Mehrwert für beide Betriebe und für die Winzer. Aufgrund dieser Empfehlung befürworteten beide Vorstandsgremien, Fusionsgespräche aufzunehmen.

Die Mitglieder der Baden-Badener WG erfuhren von diesen Plänen Mitte vergangener Woche bei der nichtöffentlichen Jahreshauptversammlung. Die Affentaler Winzer hatten am selben Abend ihre Jahreshauptversammlung - allerdings öffentlich (wir berichteten). In den nächsten Wochen soll ein Fusionsausschuss, in dem jeweils sechs Vertreter aus dem Baden-Badener Rebland und aus der Affentaler WG sitzen, bestimmt werden.

Das letzte Wort sollen aber die Mitglieder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung voraussichtlich Mitte Juli haben. Ein Quorum von 75 Prozent der Anwesenden ist für die Zustimmung zur Fusion notwendig.