Beton, nicht Asphalt: Musterplatten für Leo

Baden-Baden (hol) - Auf dem Leopoldsplatz wird ab Montag, 9. April natürlich betoniert - und nicht asphaltiert, wie es gestern fälschlicherweise in einer Überschrift hieß. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen, und gewähren im Gegenzug unseren Lesern einen Blick auf die Zukunft des Platzes im Herzen der Stadt. In etwa so, wie auf dem Foto links, das uns die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt hat, werden die Betonplatten auf dem Leo aussehen. Auf dem Areal der Baufirma Grötz in Gaggenau hat die Schweizer Firma Walo kürzlich mehrere Musterplatten gefertigt, um verschiedene Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung auszuprobieren und das Material zu testen. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat die Flächen vor seiner Sitzung am Donnerstag besichtigt.