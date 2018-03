Grünes Licht für Pläne des DRK

Baden-Baden - Das Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Hubertusstraße wird wohl wie geplant kommen. Der Bauausschuss hat am Donnerstag die Planentwürfe für das Projekt gebilligt. Wenn der Gemeinderat im April zustimmt, werden die Pläne ausgelegt. Das DRK will mit dem Bau noch in diesem Jahr beginnen.

Erstmals war im Ausschuss auch ein Modell des vierstöckigen Gebäudes zu sehen, das neben dem Wohnmobilhafen entstehen soll, und zwar auf dem Areal, auf dem ein Teil des städtischen Bauhofs und früher die Wagenhalle der französischen Streitkräfte untergebracht waren. Es zeigt die Höhenunterschiede zu der benachbarten Wohnbebauung und die Erschließungsstraßen sowie die Gartenplanungen für den Neubau.

Der Ausschuss sprach sich mit großer Mehrheit für das Projekt aus. Lediglich Martin Ernst (FBB) und Günter Seifermann (Grüne) stimmten dagegen. Zwei Enthaltungen kamen von den Grünen - SPD, CDU, FDP und Freie Wähler stimmten zu. Anwohner hatten sich gegen die Planungen ausgesprochen. Zudem gab es Diskussionen darüber, ob das Gelände für ein Pflegeheim geeignet sei (wir berichteten). Seitens der Stadtverwaltung wurde dargelegt, dass es vorbereitende Untersuchungen über den dort herrschenden Lärmpegel gebe. Demnach ist der Lärm von der B500 so intensiv, dass im oberen Geschoss des Neubaus die zum Zubringer hin gelegenen Fenster nicht geöffnet werden dürfen. Luftmessungen hätten ergeben, dass die Grenzwerte bei Stickoxid und Feinstaub eingehalten werden. Zudem habe es eine Untersuchung darüber gegeben, wie viel zusätzlicher Verkehr durch das Pflegeheim verursacht wird. Das Ergebnis: Durchschnittlich werden in dem Areal 214 Autos pro Tag mehr unterwegs sein als heute.

"Der Standort ist in erster Linie Sache des Trägers", sagte Klaus Bloedt-Werner (CDU). Es gehe nun darum, die Sache auf den Weg zu bringen. Das Thema war im Februar schon einmal auf der Tagesordnung des Ausschusses gestanden, wurde aber wegen Anwohnerbedenken vertagt. Ursula Opitz (Grüne) regte an, das Gebäude wenigstens einige Meter weg von der Wohnbebauung zu rücken. Das gehe aus verschiedenen Gründen nicht, sagte Uhlig. Martin Ernst (FBB) und Günter Seifermann (Grüne) erinnerten daran, dass das DRK gerne auf dem Gelände von Eberts Garten in Oos gebaut hätte. Das sei baurechtlich nicht möglich gewesen, entgegnete der Bürgermeister.

Wie berichtet, plant das DRK den Neubau des Pflegeheims als Ersatz für das Ludwig-Wilhelm-Stift in der Innenstadt. Dort ist derzeit Platz für 50 Senioren. Der Neubau soll 90 Pflegeplätze und 20 Plätze in der Kurzzeitpflege bieten. Aus dem alten Stiftsgebäude werden Wohnungen.