Im dünnen Baumwollkleid in Karlsruhe angekommen

"Wenn die anderen Mädchen am Sonntag herausgeputzt an den Händen ihrer Väter durch unser eritreisches Dorf schlenderten, dann stellte ich mir manchmal vor, mein 13 Jahre älterer Bruder Tnsee käme zu uns zurück. Ich war ein Jahr alt, als er gegangen war - erst in eine andere Stadt zu Verwandten, um dort zur Schule zu gehen, dann zum Studium nach Harar, dann kämpfte er im Krieg gegen Äthiopien. Meine Mutter, die acht Kinder bekommen und vier wieder verloren hatte, machte sich Sorgen um ihn. Während des Krieges hörten wir so gut, wie nichts mehr von ihm, zumal keiner im Dorf ein Telefon hatte. Es gab kein Foto von meinem Bruder Tnsee, aber ich stellte ihn mir als großen, kräftigen, schönen Mann vor. Und ich sah mich an seiner Hand durchs Dorf laufen und die Nachbarn voller Ehrfurcht zu uns schauen. Denn immer wieder hatten sie und Verwandte mir von ihm erzählt. Wie klug er war, wie gut in der Schule, wie gebildet, wie liebenswert. Voller Bewunderung durchblätterte ich immer wieder seine alten Schulhefte, die meine Mutter aufbewahrt hatte.

Die Zeit vor meiner Ausreise nach Deutschland war schwer gewesen. Ich hatte als Neunjährige viele Monate alleine mit meiner sterbenden Mutter in einer Hütte gelebt und war mit ihrer Pflege und dem Besorgen von Wasser und Essen völlig überfordert gewesen. Nach ihrem Tod kam ich zu einer Tante nach Äthiopien. Die organisierte mit einer anderen Tante, die inzwischen in Mailand lebte, meine Ausreise über Griechenland und Italien. Zusammen mit fremden Menschen aus Eritrea reiste ich mit dem Flugzeug, dem Schiff und dem Zug nach Deutschland und kam am 6.1.1985 in einem traditionellen dünnen Baumwollkleid in Karlsruhe an. In der Aufnahmestelle wurde mir ein Zimmer mit drei eritreischen Mädchen zugeteilt, und ein paar Tage später saß ich einem Sozialarbeiter und einem Dolmetscher gegenüber, die meine Personalien aufnehmen und meine Geschichte erfahren wollten.

Dolmetscher steht auf: "Ich bin Dein Bruder"

Ich hatte gerade erst erzählt, wo ich geboren war, wie ich und meine Eltern hießen, als der Dolmetscher aufstand. Ich fragte mich, warum er sich plötzlich hinstellte. Dann sagte er mit belegter Stimme den unfassbaren Satz: "Ich bin dein Bruder Tnsee." Ich schaute ihn an. Ich sagte kein Wort. Ich konnte es nicht glauben. Er war nicht groß und überhaupt ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Mit Tränen in den Augen kam er zu mir und umarmte mich. Ich stand nicht einmal auf. Ich war starr. Wie ausgeknipst. Vielleicht hatte ich mir abgewöhnt, Gefühle zu haben.

Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt seit einem Jahr in Karlsruhe, wohnte in einer Zweier-WG und sprach schon hervorragend Deutsch. Er schmierte mir Brote und guckte mit mir Fernsehen. Ich erinnere mich noch, wie ich mit ihm zum ersten Mal Michael Jackson sah. Aber ich war es nicht gewöhnt, dass sich jemand um mich kümmerte. Ich blieb kalt. Wir redeten darüber, dass er sich das Rauchen abgewöhnt hatte, aber nie über unsere Mutter, unseren Vater oder über das, was er oder ich erlebt hatten. Bis heute nicht. Er hat ein Buch über den Krieg und seine Flucht aus Eritrea geschrieben. Ich habe es nie gelesen. Im Laufe der Jahre wurde er jedoch zu dem wichtigen Menschen für mich, der er früher einmal in meinen Träumen gewesen war. Heute sind wir nicht nur gute Geschwister, sondern auch enge Freunde. Ich habe inzwischen eine Coaching-Ausbildung gemacht und mich viel mit meiner Biografie auseinander gesetzt. Vielleicht ist dieser Text der Anlass, mit ihm endlich auch über die Vergangenheit in Eritrea zu sprechen."