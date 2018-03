In der Fußgängerzone spielt die Musik

Baden-Baden - Stilvoller lässt sich ein verkaufsoffener Sonntag nicht umrahmen als mit Straßenkonzerten der Berliner Philharmoniker. Allein diese Ankündigung sorgte zusammen mit dem strahlenden Frühlingswetter dafür, dass sich am Sonntag Tausende für einen Besuch in der Kurstadt entschieden.

Besonders auffallend war diesmal, dass sich unzählige Besucher zu Fuß auf den Weg gemacht hatten. Bereits vom Ebertplatz aus zog sich ein langer Lindwurm an Menschen quer durch die herrlich blühende kleine Allee in Richtung Festspielhaus und weiter in die City. Dennoch musste bereits am frühen Mittag die Zufahrt in der Kaiserallee zu den überfüllten Garagen gesperrt werden, wobei unter den vielen auswärtigen Kennzeichen trotz aller vorherigen Warnungen etliche Einheimische auszumachen waren. Alle Straßencafés waren rund um die Uhr besetzt, doch die weitaus meisten Besucherscharen drängten sich rund um die Auftritte der Musiker und Sänger. Die Ensembles zeigten durch mitgeführte Fahnen in den Festspielfarben deutlich an, wohin ihre Reise geht, da sie an immer wieder wechselnden Standorten ihre Kunst zu Gehör brachten. Walter Zeh, Dirigent des Philharmonischen Chores Wien, der bei "Parsifal" seinen großen Auftritt hat, zeigte sich als sehr versiert im Umgang mit dem Publikum. Als auf der Fieserbrücke immer mehr Menschen im großen Zuhörerkreis und im angrenzenden Eiscafé den Text aufnahmen und sich als selbstständiger Hintergrundchor etablierten, dirigierte er kurzerhand mit einem Schmunzeln mal seinen Chor und mal die Gastsänger.

Lieder von Brahms oder Kästners "Gern haben tut gut" riefen Begeisterungsstürme hervor, die an diesem Tag allen auftretenden Künstlern sicher waren. Auch dem Holzbläserquintett des Bundesjugendorchesters, das in größerer Besetzung bei den Osterfestspielen in Bela Bartoks "Der holzgeschnitzte Prinz" zusammen mit seinem Patenorchester der Berliner Philharmoniker auf der Bühne steht. In der Innenstadt boten die jungen Leute leichte, fröhliche Unterhaltungsmusik, was ihnen selbst so viel Spaß brachte, dass sie sogar ihre Mittagspause durchspielten. Ein Hornquartett war ebenfalls unterwegs und erfreute die Zuhörer mit beschwingten Melodien.

Eine hübsche Idee war es, durch einen wandernden Sprecher die Texte auf den bepflanzten großen Einkaufstüten erläutern zu lassen, auch er war stets dicht umringt. Ganz kess schloss sich der 14-jährige Baden-Badener Pascal Debood den großen Musikerkollegen an und spielte auf dem Saxofon seine ganz persönlichen Ständchen. Hoppelnde Osterhasen verteilten Traubenzucker an die Kleinen, und es war einfach ein Tag, an dem man rundum nur strahlende Gesichter sah.

Die neue Frühjahrsmode zog zusätzlich den einen oder anderen in die Geschäfte. Angesichts der Horden von Menschen, darunter viele Familien, war es nicht ganz verständlich, warum der Übergang über den Leopoldsplatz nicht ein klein wenig verbreitert worden war, um auch Kinderwagen neben vorbei flanierenden Menschen eine Chance zu geben.