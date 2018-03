Neugierde auf unentdeckte Winkel und Genüsse



Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Schwungvoll erklimmt Andrea Graf mit ihrem Mann Klaus die Ledersitze einer historischen Motorkutsche. Mit einem majestätischen Winken verabschieden sich die beiden von den übrigen Gästen in der Rebländer Gin-Stube in Steinbach. Die Fahrt mit dem extravaganten Vehikel gehört zu den Höhepunkten des vom Förderverein Wein, Tourismus, Kunst und Kultur ersten veranstalteten Tages der offenen Weinkeller im Rebland. So wie die Grafs sind mehrere Hundert Besucher an diesem herrlichen Frühlingssonntag im Rebland unterwegs, um auf 16 Weingütern in die Geheimnisse der Weinherstellung und des Weingenusses einzutauchen. Viele wandern begleitet von der Neugierde auf etliche unentdeckte Winkel, Höfe und die dargebotenen heimischen Genüsse zu Fuß zwischen Ebenung, Neuweier, Steinbach und Varnhalt. Andere treten kräftig in die Pedale und nutzen die großangelegte Rebländer Präsentation zum Radausflug. Viele nehmen die Pendlerbusse, doch die sind nach Ansicht etlicher Ausflügler zu wenig. "Die Busse fahren einfach durch, ohne sich zu vergewissern, ob Gäste da sind. Wenn ein Bus kommt, ist er überfüllt", kritisieren die Gäste, die zwischen Ebenung, Varnhalt und Steinbach rund 70 Minuten auf den nächsten Bus warten müssen. Abseits der Reben, in der Steinbacher Yburgstraße heißen Holger und Angelika Beh auf ihrem Winzerhof viele Gäste willkommen. "Hier gibt es Steaks von Rebländer Rindviechern", sagt ein Besucher scherzhaft, der in der Warteschlange steht. Er verweist damit auf die Besonderheit eines hiesigen Hofladens, der Fleisch und Wurst ausschließlich aus eigener Tierhaltung erzeugt. Familie Beh und Familie Wäldele haben sich an diesem Tag zusammengetan, um den Gästen in uriger Atmosphäre die Vorzüge Rebländer Kulinarik zu vermitteln. Zwischendurch führt der Winzer interessierte Gäste durch die Kelterhalle. Hier in dem rund 200 Jahre alten Gebäude fällt den Besuchern eine gewölbte Kellerdecke mit kunstvollen Reliefziegelsteinen ins Auge, die der Winzer freigelegt hat. Rustikale, gemütliche Momente bescheren der Neuweierer Jungwinzer Ingo Wäldele und seine Frau Tanja den Besuchern. Die Gastfreundschaft der Wäldeles schlägt sich in der detailreichen Gestaltung ihres Winzerhofes nieder: eine gemütliche Terrasse im Schatten einer restaurierten Scheune mit grandiosem Blick auf den Schartenberg und daneben eine blitzsaubere Küche, wo Chefkoch Stefan Boos und seine Frau Kartoffelsuppe für die Gäste kochen. "Die Sauberkeit, die Idylle und der Sympathiefaktor machen den Charme hier aus", sagt ein Besucher. Drei Winzer haben sich in der Produktionshalle eines Varnhalter Weingutes im Steinbacher Industriegebiet zusammengetan. Schnell kommen die Besucher vor der Halle bei der Verkostung von Weinen und Speisen ins Gespräch. Auf dem Weg durch die Erwinstadt lernen Interessierte von zwei Imkern das emsige Bienenleben sowie die Herstellung von Honig kennen. Nördlich von Steinbach steht Winzer Kurt Fischer Rede und Antwort, als die Gäste im Lager die illuminierten Edelstahlfässer entdecken. Hier im Winzerhof genießen die Gäste bei Live-Musik einen einzigartigen Blick auf das Vorgebirgspanorama. Neben den großen Erzeugern, wie der Winzergenossenschaft, dem Schloss sowie einem größeren Varnhalter und Ebenunger Weingut, gelingt es allen Mitwirkenden, die Merkmale herauszustreichen, die das Rebland auszeichnen: Geselligkeit und Genuss erlesener, regionaler Lebensmittel in ansprechendem Ambiente.

