Klopapier und Windeln im Naturschutzgebiet

Vom Grobbach bis hinaus an den Rhein sammelten mehr als 50 Freiwillige des ASV Baden-Baden sowie viele weitere Mitglieder des ASV Forbach und der Anglerkameradschaft Iffezheim gemeinsam am "Tag des Gewässers" des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg mehrere Tonnen Müll ein, den achtlose Zeitgenossen an Seen und Ufern im Bereich zwischen Steinbach, Haueneberstein, Oos, Leissee, Kernsee, Bachgrundsee und am Rhein, Wintersdorfer Brücke bis Hügelsheim, hinterlassen haben, heißt es in einer Mitteilung. Und wie jedes Jahr zeigte sich auch die Stadt wieder erkenntlich für das ASV-Engagement: Maximilian Lipp, Leiter des Fachbereichs Sicherheit, und Rudolf-Karl Teichmann, Leiter des Baden-Badener Umwelt- und Gewerbeaufsichtsamts, rückten mit einem gut gefüllten Brezelkorb und freundlichen Dankesworten an, um den Freiwilligen ihre Reverenz zu erweisen.

Unerfreuliches trat allerdings bei der Aktion einmal mehr zutage. Dosen- und Plastikabfall habe im Vergleich zum Vorjahr sogar zugenommen, bilanzierte der ASV-Vorsitzende Hans-Jürgen Vogt. Doch nicht nur das: Am Brahmsplatz wurde über längere Zeit beobachtet, wie ein dort Wohnhafter Hunde-Exkremente in der Oos entsorgt. Als die Oos dort teilweise gefroren war, hätten "Hundekotbollen" das Gewässer verunziert. "Das geht gar nicht und ist widerrechtlich", kommentierte Vogt diesen Vorgang. Genauso erbost war er über die nicht weniger unappetitlichen Hinterlassenschaften der Fernfahrer und Vorbeifahrenden, mit denen diese nicht nur den Parkplatz am Leissee, "sondern auch das Naturschutzgebiet Bruchgraben zieren". An verschmiertem Klopapier en masse und Einwegwindeln herrschte dort kein Mangel. Geduldig beseitigten die Angler diese Abfälle.

Vogt wies noch auf weitere Probleme in dem Bereich hin. So parkten dort immer wieder Lkw so, dass die Angler keinen Zugang mehr durch das Tor zu ihrem Gelände hätten. Außerdem werde immer wieder die Zaunanlage mutwillig niedergetreten, um an das Gewässer zu gelangen. Und noch etwas wurmt Vogt: Das Regierungspräsidium habe ihm zu erkennen gegeben, dass das für den 4. und 5. August am Leissee im Rahmen des Baden-Badener Ferienspaßprogramms geplante Jugendfischen mit Zeltlager mit Jugendlichen aus zehn Vereinen, verbunden mit dem traditionellen Schnupperangeln, mangels Genehmigung in einem Naturschutzgebiet möglicherweise gar nicht stattfinden dürfe. Erstmals hat der ASV für den 4. August auch das "Fischmobil" des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg für Baden-Baden buchen können. Eine besondere Attraktion, die die hiesige Wasserwelt näherbringen soll.

"Wir sind mit über 500 Mitgliedern einer der größten Angelsportvereine in der Region, besonders in der Jugendarbeit engagiert und noch dazu der einzige Verein, der noch nicht einmal über eine eigene Hütte zur Unterbringung des zahlreichen Inventars beziehungsweise zum Schutz nicht nur von Kindern bei Unwetter verfügt, weil uns das Regierungspräsidium den Bau einer solchen Hütte am Leissee untersagt hat", wird Vogt in der Mitteilung zitiert.

Er kündigte an, einen offiziellen Antrag für die Veranstaltung am 4./5. August zu stellen und anders als bei der Ablehnung zur Errichtung der Hütte gegen einen negativen Bescheid für das geplante Jugend-Zeltlager am Leissee mitsamt allen ASV-Mitgliedern beim Regierungspräsidium vorstellig zu werden.

Insgesamt betrachtet zeigte sich Hans-Jürgen Vogt mit der Beteiligung und dem Ergebnis an der großen ASV-Putzete am "Tag des Gewässers" jedoch zufrieden. Nach den Informationen des Geschäftsführers des Landesfischereiverband Baden-Württemberg haben am "Tag des Gewässers" mehr als 100 Vereine mit vielen Tausend Mitgliedern in ganz Baden-Württemberg viele Kilometer Natur ansehnlicher gestaltet, als andere sie achtlos zurückgelassen haben.