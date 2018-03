Geschlagen und gewürgt: Frau tot

Baden-Baden - Wie die Staatsanwaltschaft Baden-Baden erst gestern bekanntgegeben hat, ist es Anfang September vergangenen Jahres zu einer Körperverletzung mit Todesfolge in einer Obdachlosenunterkunft in der Kurstadt gekommen. Die juristische Aufarbeitung des Falles vor dem Schwurgericht Baden-Baden hat bereits begonnen.

Laut Michael Klose, Sprecher der Strafverfolgungsbehörde, wird dem zehn Tage nach der mutmaßlichen Tat festgenommenen Beschuldigten zur Last gelegt, eine ebenfalls in der Obdachlosenunterkunft wohnhafte Frau geschlagen und gewürgt zu haben. Diese Misshandlungen hätten letztlich zum Tod der Frau geführt. Der Beschuldigte habe - wohl mehrere Stunden nach der Tat - den Rettungsdienst verständigt, die Frau habe aber nicht mehr reanimiert werden können und sei verstorben. Der Beschuldigte berufe sich auf Notwehr.

Die Hauptverhandlung in dem Fall vor dem Landgericht hat bereits am 15.März begonnen. Weitere Termine sind laut Klose bis zum 13. April anberaumt. Mit einem hohen Arbeitspensum rechtfertigte Klose gestern beim Jahrespressegespräch der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, dass die Öffentlichkeit nicht früher über den Fall informiert worden ist. Behördenleiter Dr. Axel Isak verwies zudem darauf, dass sich erst nach und nach herausgestellt habe, dass der Tod der Frau wohl keine natürliche Ursache gehabt habe. "Der Fall hat sich schleichend entwickelt", meinte er.

Marihuana-Zucht am Leo: Prozess ab Mai

Bei dem Jahrespressegespräch der Staatsanwaltschaft wurde außerdem der Termin für eine weitere Hauptverhandlung bekanntgegeben. Mehrere Personen müssen sich ab dem 14. Mai, 9Uhr, vor dem Landgericht Baden-Baden unter anderem wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in mehreren Fällen und des Besitzes von automatischen Schusswaffen verantworten. Sie waren im vergangenen September durch Zufall aufgeflogen, nachdem es in einer Wohnung am Leopoldsplatz zu einem Wasserschaden gekommen war (wir berichteten). Nach dem Öffnen der Tür durch die Polizei wurden eine Indoor-Anlage zur Zucht von Marihuana-Pflanzen sowie Maschinenpistolen mit Hunderten Schuss Munition gefunden, so Klose. Nach weiteren Ermittlungen wurden auch in zwei Karlsruher Wohnungen Indoor-Anlagen, Waffen und Munition gefunden. Gegen vier Personen wurde Haftbefehl erlassen, eine weitere Person sei flüchtig. Die Untersuchungshaft gegen den Haupttäter sei gerade verlängert worden, so Klose. Die Täter seien "massiv vorbestraft".

Klose erwähnte gestern außerdem noch eine Betrugsmasche, bei der sich die Täter als Polizisten ausgegeben haben. Zwei Baden-Badener Senioren seien so übers Ohr gehauen worden. Anfang März sei ein 25-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden, da er gemeinsam mit weiteren, bislang unbekannten Hinterleuten eine 64-Jährige um 59000 Euro geprellt hatte. Er habe vorgegeben, auf die Frau sei ein Raubüberfall geplant und erreicht, dass die Geschädigte ihr Sparbuch auflöste und ihm das Guthaben übergab. In ähnlicher Weise wurde ein 84-Jähriger um Geld- und Wertsachen im Wert von rund 47500 Euro gebracht. Hierfür wurden ein 51-Jähriger und ein 21-Jähriger Ende Februar (wir berichteten) zu Freiheitsstrafen verurteilt. "Doch die Hinterleute sind andere, zumeist kennen die Boten diese gar nicht", erläuterte Klose: "Wir haben es hier mit einer Form von organisierter Kriminalität zu tun."