Leo: Letzter Schnurbaum muss weichen



Von Henning Zorn und Harald Holzmann Baden-Baden - Nun ist der Leo völlig baumlos: Der letzte der ursprünglich fünf Japanischen Schnurbäume, die auf dem Platz im Herzen der Stadt Schatten gespendet hatten, wurde gestern Nachmittag gefällt. Der etwa 30 Jahre alte Baum am Gehweg in der Luisenstraße vor dem Restaurant "Garibaldi" sollte eigentlich stehenbleiben. So hatte es bei der Präsentation von Planungen für den Umbau des Platzes jedenfalls bis zuletzt immer geheißen. Im Herbst vergangenen Jahres war sogar noch ein Baumpflege-Unternehmen tätig, um den Schnurbaum zu schneiden und für die Zukunft fit zu machen. Doch nun sind seine Wurzeln doch dem neuen Schmutzwasserkanal und der neuen Trasse der Wasserleitung im Weg. Das Wurzelwerk habe sich großflächig und massiv im Gehweg ausgebreitet, teilte die Stadtverwaltung gestern auf BT-Nachfrage mit. Deshalb sei das "hohe Ziel", den Baum zu halten, nicht zu realisieren. Ein vereinzelter, lokaler Rückschnitt der Wurzeln hätte laut Mitteilung Vitalität und Standsicherheit des Baumes negativ beeinflusst. Ein Ausweichen bei der Verlegung der Leitungen sei wegen des an dieser Stelle unterirdisch verlaufenden Rotenbachkanals nicht möglich, hieß es zudem. Mit dem städtischen Fachgebiet Park und Garten habe sich die Bauleitung daraufhin "schweren Herzens" auf die Fällung verständigt. Nach Abschluss der Bauarbeiten gibt es im Frühjahr 2019 eine Ersatzpflanzung. Das gilt übrigens auch für die Standorte der vier schon gefällten Schnurbäume auf dem Leopoldsplatz. Wie groß die Ersatzbäume werden, das stehe allerdings noch nicht fest, hieß es gestern aus dem Rathaus. Das sei auch davon abhängig, was bei den Baumschulen gerade auf Lager sei. Auf alle Fälle sollen die neuen Bäume "deutlich höher werden als 1,50 Meter". Was in 30 Jahren gewachsen war, verschwand am gestrigen Nachmittag weitgehend in nur rund 80 Minuten: Eine Baden-Badener Fachfirma reduzierte den stattlichen Schnurbaum, der am Beginn der Luisenstraße auch einen optischen Akzent gesetzt hatte, auf einen kaum zwei Meter hohen Rest des Hauptstamms. Dieser soll noch von einem Bagger der am Leopoldsplatz tätigen Baufirma entfernt werden. Bei der Fällung des Baumes ging man sehr vorsichtig zur Sache: Schritt für Schritt wurden von oben her Teile abgesägt. Nicht gerade vereinfacht wurde diese Arbeit durch die Lichterkette der Weihnachtsbeleuchtung, mit der viele Äste und Stammteile noch umwickelt waren. Die Stadtverwaltung hatte sie vor der Fällung nicht beseitigen können oder wollen. So musste die Kette immer wieder von der Motorsäge durchtrennt werden. "Schon wieder einer weniger" Ständig blieben Passanten stehen, um einen eher traurigen Blick auf die Baumbeseitigungsaktion zu werfen. Eine Dame wollte nicht allzu lange hinschauen und meinte nur: "Schon wieder einer weniger." Aus einem benachbarten Geschäft hörte man die Klage: "Und wer wird uns nun im Sommer Schatten spenden?" Sehr unglücklich wirkte auch ein Fußgänger, der feststellte: "Alles Schöne kommt weg!"

