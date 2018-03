Zweiter Versuch: Grünpfeile in Baden-Baden? Von Harald Holzmann Baden-Baden - In der Kurstadt gibt es keine Kreuzung mit einem Schild, das einen grünen Pfeil für Rechtsabbieger zeigt. Bürgermeister Roland Kaiser will nun, dass die Stadtverwaltung prüft, ob es nicht doch ein paar Einmündungen in Baden-Baden gibt, wo man das Schild verwenden könnte, um den Straßenverkehr flüssiger zu gestalten. Anlass für die Prüfung ist eine Anfrage von SPD-Stadtrat Werner Henn. Er will von der Verwaltung wissen, an wie vielen Stellen in der Stadt es möglich wäre, einen Grünpfeil für Rechtsabbieger anzubringen. Sein Ziel: den Verkehr entzerren und damit Luftverschmutzung und Lärmbelästigung reduzieren. Speziell bei den neuen Ampelanlagen in der sanierten Schwarzwaldstraße, meint Henn, könnte der Grünpfeil Wunder wirken. Dort kommt es seit der Aufstellung der Ampeln an drei Kreuzungen immer wieder zu längeren Stockungen (wir berichteten). Ähnlich hatte das Stadtrat Heinz Gehri (Freie Wähler) vor knapp acht Jahren gesehen. Auch er regte damals an, Grünpfeile an Kreuzungen in der Stadt anzubringen, um den Verkehr flüssiger zu gestalten. Konkret wollte er einen Grünpfeil an der Abzweigung der Murgstraße von der Rheinstraße anbringen lassen. Der damalige OB Wolfgang Gerstner ließ die Sache denn auch überprüfen - allerdings mit einem für Heinz Gehri eher frustrierenden Ergebnis: Aus Sicherheitsgründen lehnten die Stadtverwaltung und die Polizei übereinstimmend den Einsatz des Schildes im gesamten Stadtgebiet ab. Fußgänger, darunter viele gehbehinderte und ältere Menschen, seien durch den Grünpfeil gefährdet, hieß es damals aus dem Rathaus. Gehri fand diese Argumentation "lächerlich". Der seit Dezember für Straßenverkehrsfragen zuständige Bürgermeister Roland Kaiser steht dem Grünpfeil persönlich positiv gegenüber. "Ich kenne das aus meiner Heimatstadt", sagt er im BT-Gespräch. "Mir ist aber auch aufgefallen, dass diese Regelung hier nicht verbreitet ist." Henns Anfrage werde man zum Anlass nehmen, die Kreuzungen in der Kurstadt noch einmal zu überprüfen. "Ich will wissen, warum es da in Baden-Baden so viele Bedenken gibt", sagt Kaiser. Es gebe doch bestimmt auch hier einige Einmündungen von Seitenstraßen, wo man das Grünpfeil-Schild verwenden könnte. Kommentar, Zum Thema

Baden-Baden

