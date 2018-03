100 Kilometer für brandverletzte Kinder

Baden-Baden - Seit Januar trainieren Michael Rentschler, Jochen Kirn und Markus Götz für einen besonderen Feuerwehrspendenmarsch. Am Ostersamstag wollen sie 100 Kilometer für brandverletzte Kinder innerhalb 24 Stunden absolvieren.

Auf die Idee zu diesem Marsch, der am kommenden Samstag seine Premiere feiert, kam Rentschler, der seit einem Jahr der Berufsfeuerwehr in Baden-Baden angehört. "Während meiner Ausbildung in Mannheim habe ich von ähnlichen Aktionen gehört und mich nach Mitmachmöglichkeiten erkundigt", fasste er zusammen. Sein Mitstreiter Götz, mit dem er zusammen in der Freiwilligen Feuerwehr Neuweiler im Kreis Calw seinen Dienst leistet, war davon sofort angetan. "Unseren Abteilungskommandanten haben wir einfach angemeldet", schmunzeln die beiden, wohl wissend, dass Kirn derlei Herausforderungen nicht abgeneigt ist.

Die drei Brandschutzkräfte tragen bei diesem Marsch, bei dem insgesamt 84 Kameraden aus Deutschland und der Schweiz jeweils 100 Kilometer zurücklegen, ihre Brandschutzbekleidung inklusive Helm und auch einer Pressluftflasche auf dem Rücken. "Das sind gut 20 Kilogramm mehr, die wir über die Strecke tragen", verweist Kirn auf das Zusatzgewicht, obwohl die Pressluftflasche leer ist.

Zwar sind die drei Kameraden schon vorher gemeinsam bei diversen Läufen sportlich aktiv gewesen, aber nie in Ausrüstung. "Wir haben ganz neu unseren Schritt aufeinander abgestimmt und sind dabei, das passende Schuhwerk einzulaufen, zumal unsere Einsatzstiefel nicht für diesen Marsch ausgelegt sind", erläutern sie. Zwei Calwer Kameraden werden als Helfer mit einem Begleitfahrzeug mit den drei Teilnehmern unterwegs sein. Schon am Karfreitag startet das Quintett in Richtung Waltershausen im Landkreis Gotha in Thüringen. Der ausgelobte Rundmarsch, der laut Rentschler durch zügiges Gehen absolviert wird, erstreckt sich von Feuerwache zu Feuerwache durch zahlreiche Gemeinden.

Die drei sind die einzigen Teilnehmer aus Baden-Württemberg und suchen nach wie vor Sponsoren, die den Marsch finanziell belohnen. Denn diese Spenden gehen komplett an den Verein "Paulinchen" in Norderstedt, der sich um brandverletzte Kinder kümmert. Er berät und begleitet Familien mit brandverletzten Kindern in jeder Phase nach dem Unfall und besteht seit 1993. Ziel ist es, für jedes brandverletzte Kind individuell die bestmögliche Versorgung zu erreichen und präventiv auf Unfallursachen hinzuweisen.

"Die Stadt Baden-Baden unterstützt diese Aktion", freut sich Rentschler, dass sein Dienstherr hinter dem Engagement steht. "Jeder Spender, der uns namentlich bekannt ist, wird bei der Veranstaltung auf einer großen Spendenwand präsentiert", werben die Feuerwehrleute um Unterstützung. Mittels GPS Tracking kann der Marsch Tag und Nacht verfolgt werden.

Interessenten für eine finanzielle Unterstützung können sich via E-Mail unter michael.rentschler@feuerwehr-baden-baden.de melden.