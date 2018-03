Zehn Tage mit "Mann und Maus" im Einsatz Von Henning Zorn Baden-Baden - Auch wenn zumindest in höheren Lagen immer noch hier und da winterliche Spuren auf den Straßen möglich sind, kann man doch inzwischen im städtischen Baubetriebshof aufatmen: Der Streu- und Räumdienst hat in den vergangenen Monaten gut geklappt, die Salzvorräte gingen niemals zur Neige. "Für uns war es eigentlich ein recht durchschnittlicher Winter", meint Baubetriebsleiter Daniel Wöhrle im Gespräch mit dem BT. Es sei zwar von November bis in den März hinein eine recht lange Zeit der Einsätze und der Einsatzbereitschaft gewesen, doch letztlich habe der Winterdienst recht reibungslos funktioniert. "Und es gab auch nur wenig Beschwerden aus der Bevölkerung", unterstreicht Wöhrle. Insgesamt wurden 833 Tonnen Trocken- und 173 Tonnen Feuchtsalz verbraucht. Letzteres wird in Form einer Salzlösung auf der Straße versprüht, um vor allem vorbeugend eine Eisbildung zu verhindern. Dies habe sich auch gut bewährt, heißt es im Baubetriebshof. Da starke Kälte zuletzt meist nur einige Tage anhielt, wurden die Streuvorräte in den Silos auch zu keinem Zeitpunkt knapp. Allerdings musste man doch an zehn Tagen wetterbedingt im Rahmen von Volleinsätzen "mit Mann und Maus" ausrücken, um überall für befahrbare Straßen zu sorgen. Und da hat man dann viel zu tun, denn die Stadt Baden-Baden muss sich um 700 Straßen mit einer Gesamtlänge von etwa 360 Kilometern kümmern. Dazu zählt auch die Schwarzwaldhochstraße, die bis in Gipfellagen (1000 Meter) führt und daher natürlich stets besonders im Blickpunkt des Winterdiensts steht. An solchen extremen Tagen schwärmen mehr als 20 Fahrzeuge aus. Unterstützt werden die städtischen Mitarbeiter - vom Baubetriebshof, vom Fachgebiet Tiefbau sowie vom Forst- und Gartenamt - auch von Fremdfirmen. Glücklicherweise, so freut sich Wöhrle, habe es bei den Räum- und Streueinsätzen in diesem Winter keine Unfälle gegeben. Gewisse Probleme habe man nur auf der Wolfsschluchtstrecke gehabt, als bei Glättebildung Autofahrer mit Sommerreifen das Vorankommen der Streufahrzeuge erschwerten: "Da mussten wir schon kämpfen." Ansonsten gab es in manchen Straßen die altbekannten Schwierigkeiten, dass parkende Fahrzeuge eine Durchfahrt verhinderten. "In solchen Fällen müssen wir es dann eben später noch einmal versuchen", erklärt Wöhrle. Getestet hat man im vergangenen Winter ein GPS-System mit insgesamt sechs mobilen Geräten in einzelnen Einsatzfahrzeugen. Die Erfahrungen damit seien sehr gut gewesen, betont der Leiter des Baubetriebshofes, denn so habe man stets einen guten Überblick gehabt, wo sich die einzelnen Fahrzeuge befinden. "Wenn es spezielle Glätteprobleme an einzelnen Stellen gab, konnte unser Flottenmanagement auf diese Weise ganz gezielt ein in der Nähe befindliches Fahrzeug hinschicken." Außerdem dient diese moderne Technik einer rechtssicheren Dokumentation der Einsätze. Endgültig angeschafft werden soll sie aber erst nach dem Test eines weiteren GPS-Systems im kommenden Winter, der - so ist zumindest zu vermuten - auch wieder kommen wird.

