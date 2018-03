Der Osterhase sucht das "Good-good life"

Baden-Baden - "Mann ist das kalt! So früh im Jahr Ostern. Das gehört verboten!" Der Osterhase schimpft leise mit dem typischen leichten Lispeln in der Stimme vor sich hin, als er mit im Wind schlackernden Ohren oben an der Eckbergkapelle steht. Doch dann muss er staunen: "Das ist ja Bombe! Die Aussicht ist echt grandios!"

Auch in diesem Jahr weilt Meister Lampe in einem Baden-Badener Luxushotel und gönnt sich Massagen sowie eine ausgiebige Fellpflege, bevor er ab heute seinen weltweiten Großeinsatz hat. Und auch dieses Jahr darf das BT den Hoppler exklusiv bei einem Streifzug durch die Kurstadt begleiten. Erstmals ist der Hase dabei auch mit dem Fahrrad unterwegs. "Das trainiert meine Muskeln, hat der Fitnesstrainer im Hotel gesagt - und von Winterspeck war, glaube ich, auch die Rede", meint er - und strampelt los, möglicherweise, um Nachfragen nach seinem Gewicht zu entgehen.

"Ostern kann noch so früh sein - Ihr habt hier immer schon Osterglocken, wenn woanders in Deutschland nur Schneeglöckchen blühen", sagt er. Und deshalb muss von der gelben Pracht in der Lichtentaler Allee auch gleich ein Erinnerungsfoto geschossen werden - mit kunstvoll drapierten Ostereiern natürlich. Dann geht's weiter zum Theater, wo Meister Lampe sein Fahrrad abstellt, um zu Fuß durch die Innenstadt zu flanieren. Schließlich ist heute Einkaufssonntag - und da gibt es Musik auf den Straßen. Tja, wenn das die Berliner Philharmoniker gewusst hätten, dass der Osterhase in der Innenstadt unterwegs ist, dann wären bestimmt auch sie als Straßenmusiker am Sonntag aufgetreten, wie angekündigt. So aber lauscht Meister Lampe den Mitgliedern des Bundesjugendorchesters - und ist begeistert über die jungen Leute. "Denen lege ich heute ganz besonders viele bunte Eier ins Nest", sagt er.

Und dann spaziert er die Sophienstraße entlang, freut sich am Reiherbrunnen und will schließlich noch ein bisschen was von der Natur rund um Baden-Baden sehen. "Davon habt Ihr hier schließlich mehr als genug", sagt er. Kurzerhand hoppelt der Osterhasen hinauf zu einem der schönsten Aussichtspunkte der Stadt: den Eckberg. Und da sitzt er nun auf einer Bank und will nicht mehr weg. "Mann, dieser Blick über die Schwarzwaldberge! Das nenne ich doch mal echt Good-good life!", ruft er aus. "Und? Hast Du die Eier alle im Kasten?", fragt er die fotografierende Kollegin dann. "Ich muss nämlich wieder zurück ins Hotel. Mein Masseur erwartet mich in meiner Suite!"

Entdecken Sie alle Eier, die auf den sechs Bildern auf dieser Seite versteckt sind? Unter den Einsendern, die möglichst nah an der richtigen Eierzahl liegen, verlost das Badische Tagblatt zwei Gutscheine im Wert von 100 Euro zum gemütlichen Schlemmen im Gasthaus Auerhahn.

Die Teilnahme ist auf drei Arten möglich: 1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN EIERSUCHE und der Anzahl der Eier sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT, WIN und EIERSUCHE stets Leerzeichen (Beispiel: BT WIN EIERSUCHE Zahl). Die Teilnahme kostet 49Cent pro SMS (inkl. 12Cent VF D2 Leistungsanteil). 2. Rufen Sie (0137)808400164 an und folgen Sie den Anweisungen. Die Teilnahme per Telefon kostet 50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz - aus Mobilfunknetzen kann es teurer werden. Bitte geben Sie als Stichwort "Eiersuche" und die Lösungszahl an. 3. Schreiben Sie eine Postkarte mit der Anzahl der Eier an das Badische Tagblatt, Marketing, "Eiersuche", Postfach 10 00 33, 76481 Baden-Baden.

Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 3. April, 23.59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und nun viel Glück!