"Wer ist Max?": Krisen, Katastrophen und eine Gruselkiste

Baden-Baden - "Wer ist dieser Max eigentlich?" Das hat sich bestimmt mancher Theaterbesucher gefragt, der den Schauspieler Max Ruhbaum in unterschiedlichen Rollen auf der Bühne erlebte. Nicht zum ersten Mal sollte das aktuelle Spielzeit-Motto die Initialzündung zu einer neuen Folge des Solo-Programms vom flexiblen Mimen mit dem Comedy-Alter-Ego "Max" bringen. Fragt das Spielzeit-Motto unter gesellschaftspolitischem Aspekt nach der Gruppen-Identität, so gilt für Max nur die Frage: "Wer ist Max?" Die Antwort erhält er frühestens am 5. April nach der bereits ausverkauften Premiere seines Ego-Trips (19 Uhr im TIK, dem Theater im Kulissenhaus).

Auch diesmal sitzt Philipp Löhle neben Max Ruhbaum beim Pressegespräch; allerdings hat seine Verantwortung als Regisseur andere Konturen angenommen: Ruhbaum hat sein Programm im Verlauf der vergangenen Wochen weitgehend allein entwickelt, zu Papier gebracht und bereits unter Einsatz einer Kamera einstudiert. Philipp Löhle bringt sich als sachkundiges Korrektiv ein, testet den Publikumseffekt und das Potenzial des facettenreichen, mehrere Genres übergreifenden Programms mit einer Dauer von etwa 75 Minuten. Die gemeinsame Probenarbeit dient sozusagen der Optimierung.

Verraten wurde, dass sich Max unter bohrenden Selbstzweifeln zur Erkundigung seiner Identität entschließt. Er durchlebt noch einmal mehr oder weniger massive Krisen und Katastrophen des familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Umfelds eines - seines - nicht uneitlen Schauspieler-Lebens. Dabei steht von vornherein fest, dass er trotz ernsten Bemühens sein Publikum zum Lachen bringen wird. Schließlich firmiert er mit dieser Nummer als Comedian.

Auf Nachfrage und nach gründlichem Denkprozess einigt sich "Max" mit Max Ruhbaum darauf, dass er als darstellender Künstler zwar alle Felder seines Berufs bespielen könne. Die vielseitigen Möglichkeiten, Freiheiten und die Unabhängigkeit eines Comedians böten allerdings das weiteste Feld persönlicher Entfaltung. Wie gewohnt, scheint Max nicht auf eine mittelgroße Materialschlacht verzichten zu wollen. Um die Vielzahl überraschender Requisiten unterzubringen, hat Bühnenausstatter Sebastian Ganz eine solide, sargähnliche Kiste gezimmert, deren herausquellender Inhalt Grund zum Gruseln gibt.

Die Premiere ist ausverkauft, aber weitere Termine sind geplant. Fest stehen bisher der 13., 15., 19. Und 26.April, jeweils um 19 Uhr.

www.theater-baden-baden.de