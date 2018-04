Spieltechnisch raffinierte Solokadenzen Von Karen Streich Baden-Baden - Das traditionelle Osterkonzert der Baden-Badener Philharmonie im Weinbrennersaal des Kurhauses widmete sich zwei großen Werken Ludwig van Beethovens. Der renommierte Pianist Bernd Glemser und das Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Pavel Baleff eröffneten den festlichen Konzertabend mit Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 18. Äußerst behutsam gestaltete Glemser die Einstiegsakkorde, bevor das Orchester sich einmischte. Auch im weiteren Verlauf der drei Sätze des Werkes agierte der Solist extrem feinfühlig mit spielfreudiger Virtuosität in einer sensibel durchdachten Interpretation. Dabei herrschte vollkommene Übereinstimmung im Dialog und Wechselspiel der Themen mit dem Orchester und dem Dirigenten. Besonders im langsamen Mittelsatz, Andante con moto, wurde der lyrische Grundton des Werkes zum Ausdruck gebracht. Die spieltechnisch raffinierten Solokadenzen des Pianisten, von diesem in überwältigender musikalischer Feinheit formuliert, steigerten die Spannung, die sich durch die gesamte Komposition zog. Erfrischend und befreiend wirkte das Finale, Rondo vivace, verspielt aber im geschlossen wirkenden Miteinander mit dem Orchester interpretiert. Der langanhaltende Applaus und die Bravo-Rufe des Publikums überredeten Glemser noch zu einer beruhigenden Zugabe, den Bach-Choral "Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ" in einer Bearbeitung für Orgel oder Klavier von Ferruccio Busoni. Den zweiten Teil des Osterkonzertes erfüllte die Schauspielmusik Beethovens zu Johann Wolfgang Goethes Trauerspiel "Egmont". Neben der Philharmonie unter Baleffs Dirigat wirkten bei diesem zehnteiligen Werk die südkoreanische Sängerin Seunghee Kho und der Schauspieler Berth Wesselmann mit. Letzterer ist ein Urgestein der Baden Badener Theaterszene, ein vorzüglicher Sprecher und Rezitator. Zwischen und zu den einzelnen Sätzen der Schauspielmusik rezitierte Wesselmann den von Franz Grillparzer verfassten Text zu Goethes Trauerspiel, was das dramatische historische Geschehen um den Helden Egmont und sein Klärchen zu der Musik veranschaulichte. Dazu wirkten die zwei Liedvorträge ("Die Trommel gerührt" und "Freudvoll und leidvoll") der jungen, mehrfach preisgekrönten Sopranistin äußerst anrührend. Obwohl diese Schauspielmusik nicht gerade auf ein frohes Ostern einstimmte, so wurde sie doch künstlerisch von allen Ausführenden überzeugend und bewundernswert präsentiert, was das Publikum mit kräftigem Applaus honorierte.

