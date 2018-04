Ansturm auf den Merkur

Bietigheim

Kadaver aus Gefriertruhe Bietigheim (ema) - Bei dem Anblick war eine Spaziergängerin geschockt: An einem Baum in der Nähe des Edeka-Markts hingen Kadaver - tote Füchse und Enten (Foto: privat). Der mutmaßliche Verstoß gegen das Jagdgesetz hat sich als Bestandteil einer Hundeprüfung entpuppt.

Gernsbach

Aris Quartett konzertiert Gernsbach (red) - Das ZDF-Kulturmagazin Aspekte beschreibt das Aris Quartett als "die Zukunft der Klassikszene". Beim Konzert der Kulturgemeinde in Gernsbach am heutigen Sonntag, 11. März, ab 18 Uhr in der Stadthalle wird das "Jagd-Quartett" zu hören sein (Foto: Bednarek).