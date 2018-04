"Herzen und Seelen nähren" Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Die spirituelle Musik Lex van Somerens bot für die Besucher in der voll besetzten Spitalkirche den passenden Rahmen für ein besinnliches Osterfest. Er lud die Menschen dazu ein, nach innen zu gehen und "ihre göttliche Quelle in sich selbst zu finden". Der Holländer will mit seiner Musik und seiner vier Oktaven umfassenden Stimme "Herzen und Seelen nähren". Weshalb er auf den Applaus zwischen den einzelnen Stücken bewusst verzichtet, um gerade dann die Schwingung nachklingen zu lassen und jedem die Ruhe zu geben, tief in sich hineinzuspüren. Ganz besonders intensiv wurde die Ausstrahlung seiner Lieder in den Mantren deutlich, die gemeinsam mit den Besuchern angestimmt wurden. Mantren sind heilige Gesänge, die es in allen Weltreligionen gibt, erläuterte Lex van Someren. Als gesungenes Ritual entfalten sie eine spürbare Kraft im Kirchenraum und wirken wie eine energetische Reinigung. Die ständige Wiederholung der einzelnen Silben soll zu innerem Frieden führen und zu heilsamer Harmonie für Körper, Seele und Geist, was von vielen Anwesenden auch genau so empfunden wurde. Jedes Mantra beschäftigt sich mit einer speziellen Thematik wie die Einstimmung auf das Universum, die demütige Verbeugung vor dem Unendlichen oder das Einstehen für den Frieden mit allen lebenden Wesen. Oder es wird versucht, die essentielle Quelle des Göttlichen in Worte zu fassen, den Weg zu höherer Einsicht zu bereiten. Die aufgrund ihres Volumens sehr wandelbare Stimme Lex van Somerens wurde unterstützt von dem Musiker Johannes Hustedt, der eigentlich aus der Klassik kommt, aber nun diesen Weg der Seelenmusik gewählt hat. Mit dem Sopransaxofon und verschiedenen Flöten, bei denen besonders die dunklen Bassflöten eine wunderbare Schwingung erzeugten, harmonierte er in vollkommenem Einklang mit dem Holländer. Sehr einfühlsam und sensibel schien er traumhafte Sonnenaufgänge klangmalerisch umzusetzen, oder er entführte mit allerlei Percussion in den Regenwald. Besonders eindrucksvoll war sein Zusammenspiel mit Lex van Someren, wenn dieser die irische Bodhran-Trommel schlug und seine lauter werdende Stimme an eindringliche Indianergesänge im Einklang mit der Natur erinnerte. Auch die Untermalung eines Liedes mit dem meditativen Ton von Klangschalen verfehlte seine Wirkung nicht. Silke Wetzel sprach einige verbindende Texte mit dem Tenor, dass jeder Einzelne aus Licht und Liebe geboren ist und Christus der Fels, auf den jede Liebe baut.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben