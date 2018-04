Mittwochs bleibt oft nur die Notaufnahme

Baden-Baden - Wer am Mittwochnachmittag ein krankes Kind zu einem Arzt bringen will, hat in der Kurstadt keine guten Karten: Grund sind die Öffnungszeiten der Kinderarztpraxen. Das hat kürzlich auch BT-Leser Bernhard Hermann erlebt, der sich mit dem Problem an die Redaktion gewendet hat.

"Von wegen und so, Baden-Baden eine Seniorenstadt", schreibt der Leser vor diesem Hintergrund: "Man muss nur mal an einem Mittwochnachmittag in die Notaufnahme des Klinikums in Balg gehen, da wimmelt es nur so von Kindern. Warum? Weil alle niedergelassenen Kinderärzte am Mittwoch nachmittags ihre Praxen geschlossen haben." Er selbst habe das kürzlich mit einem zehn Monate alten hochfiebrigen Enkel erlebt. "Erst nur die Anrufbeantworter in den Praxen, dann drei Stunden Wartezeit in der Klinik", umreißt er die Situation und fragt: "Warum können die Kinderärzte sich mit ihren freien Nachmittagen nicht abstimmen? Muss es bei allen der Mittwoch sein?"

Dr. Patrick Fischer, Vorsitzender der Baden-Badener Ärzteschaft, bestätigt den Sachverhalt. Tatsächlich habe nur die Kinderrheumatologin Dr. Sonja Mrusek am Mittwochnachmittag ihre Praxis geöffnet - alle anderen Kinderarztpraxen seien geschlossen. Die Kinderrheumatologin dürfe aber Kindernotfälle behandeln, auch wenn sie nicht rheumatologisch seien, betont Fischer. Im Übrigen verweist er auf den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst, der allerdings erst ab 18 Uhr zu erreichen ist unter (01805) 19292125. "Alle Ärzte sind Freiberufler und dürfen ihre eigenen Entscheidungen treffen", so Fischer in Bezug auf die Öffnungszeiten. Bei den Hausärzten für Erwachsene habe ebenfalls die Mehrheit am Mittwochnachmittag geschlossen. Hier gebe es aber den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der dann ab 13 Uhr übernehme.

Bei den Kindern hingegen bleibt für viele Betroffene wie BT-Leser Herrmann dann die Zentrale Notaufnahme in der Balger Klinik die letzte Option. Das schlägt sich auch in der Statistik nieder, wie Sybille Müller-Zuber, Pressesprecherin des Klinikums Mittelbaden, im BT-Gespräch bestätigt. An anderen Wochentagen liege der Anteil an Kindern unter den Patienten in der Notaufnahme in der Regel zwischen 13 und maximal 19Prozent, erläutert sie, während die Schwelle von 20 Prozent mittwochs immer wieder geknackt werde. Besonders hoch war der Anteil an Kindern in den letzten Wochen: Allein in der ersten Märzhälfte waren mittwochnachmittags zwischen 12und 18 Uhr 26,2 Prozent der Patienten Kinder. Mit Sicherheit habe hier die Grippewelle eine wichtige Rolle gespielt, sagt Müller-Zuber. Allerdings liege man mittwochs eben grundsätzlich höher als etwa donnerstags, freitags oder montags.

Das zeigt sich auch in absoluten Zahlen: So kamen zum Beispiel 2017 insgesamt 926Kinder mittwochs nachmittags in die Balger Notaufnahme, donnerstags waren es im gleichen Zeitraum nur 639. Ähnlich sah es auch 2016 aus (mittwochs 1000, donnerstags 808Kinder). Es sei zwar in der Notaufnahme nicht immer ein Kinderarzt vor Ort, erläutert Müller-Zuber, bei Bedarf werde aber ein Kollege aus der Kinderklinik gerufen. Genau wie bei erwachsenen Patienten gilt auch bei Kindern in der Notaufnahme aber natürlich der Grundsatz, dass die medizinisch betrachtet dringlichsten Fälle zuerst an die Reihe kommen. Ist die Lage eines Kindes also nicht lebensbedrohlich, kann es demnach auch zu längeren Wartezeiten kommen, wenn beispielsweise Schwerverletzte zu behandeln sind.

