Beliebter Weg am Grobbach wieder frei Baden-Baden (hez) - Einer der attraktivsten Wanderwege im Stadtwald führt am Grobbach entlang über den Geroldsauer Wasserfall zum Bütthof. Nach einigen größeren Sanierungsarbeiten kann er nun wieder begangen werden. Diese gute Nachricht für alle Naturfreunde verkündete gestern Forstamtsleiter Thomas Hauck, der gleichzeitig betonte: "Der Wanderweg am Grobbach mit dem Wasserfall ist eines unserer beliebtesten Ausflugsziele." Dass der Weg seit Anfang Januar gesperrt werden musste, war dem Sturmtief "Burglind" zu verdanken, das damals mit Orkanböen über Europa zog und dabei zahlreiche Schäden anrichtete. Im Baden-Badener Stadtwald war neben der Mauerbergstraße im Rebland gerade das Grobbachtal besonders betroffen, denn hier fielen etliche Bäume um. Aussichtsplattform zerstört Dabei kam es auch zu erheblichen Beschädigungen der Absturzsicherungen. Außerdem wurde die immer wieder stark frequentierte Aussichtsplattform vor dem Wasserfall durch einen umgestürzten Baum komplett zerstört. Die Sanierungsarbeiten seien sehr aufwendig gewesen und hätten vor allem eine Menge Arbeitszeit erfordert, teilte Hauck mit. So musste man unter anderem ganze Geländerabschnitte erneuern. Auch das Herausholen der umgestürzten Bäume sei teilweise nicht ganz einfach gewesen. Manche Gehölze, die durch umgefallene "Kollegen" beschädigt wurden, brauchten zudem "baummedizinische" Behandlung. Doch nun sind die Reparaturarbeiten im Wesentlichen abgeschlossen, und der Weg kann wieder vom Taleingang über den Wasserfall und den Bütthof bis zur Lanzenkopfbrücke begangen werden. Im Laufe dieser Woche müssen lediglich noch einige Arbeiten im oberen Bereich zwischen Lanzenkopf- und Neubrücke beendet werden. Wie gerne Ausflügler auf dem idyllischen Weg am Grobbach unterwegs sind, zeigte sich auch am gestrigen Vormittag, als hier schon wieder einiger Betrieb festzustellen war. Ein Mann nutzte dabei die Gelegenheit, seiner Angebeteten vor dem Geroldsauer Wasserfall einen Heiratsantrag zu machen.

