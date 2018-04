Unter dem Dach warten Schokoladeneier Baden-Baden (up) - Etwa Hundert Kinder und Jugendliche haben wieder beim traditionellen Osterklettern des Deutschen Alpenvereins (DAV) mitgemacht. Die Kletterhalle der Sektion Baden-Baden/Murgtal in Baden-Oos hatte am Ostermontag von 14Uhr an ihre Pforten geöffnet, und der Ansturm war wie in den vergangenen Jahren beachtlich. 14 ehrenamtliche Kletterbetreuer standen bereit, um den Nachwuchsbergsteigern Gurte anzulegen und sie, gesichert an einem Seil, die 13 Meter hohe Kletterwand hinauf zu lotsen. Unter dem Hallendach war ein Korb mit Schokoladeneiern befestigt, wer es bis dorthin schaffte, durfte ein Ei mitnehmen. Wer die Route dreimal absolvierte, bekam zusätzlich einen Schokoladenhasen. Der Unkostenbeitrag betrug fünf Euro. Auch für das Wohl der Eltern war bestens gesorgt, sie konnten bei Kaffee und Kuchen ihren Sprösslingen bei ihrem wagemutigen Sport zuschauen. "Auch Mitglieder anderer Abteilungen wie Wandern, Bergwandern oder Mountainbike helfen heute hier mit", erklärte Schriftführerin Beatrix Stöhr im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt, so musste unter anderem ein Küchendienst immer wieder für sauberes Geschirr sorgen. Nach dem großen Ansturm gegen 14 Uhr wurde es langsam ruhiger, und die Schlange vor dem Kletterbereich wurde kürzer. Gegen 18 Uhr hatten sich alle Kletterer wieder abgeseilt und dürften zufrieden mit einem sportlichen Erfolgserlebnis im Gepäck den Nachhauseweg angetreten haben.

