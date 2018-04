Tourist-Info: Kolonnaden statt Trinkhalle?

Baden-Baden - Es gibt erste Überlegungen, die Tourist-Info und gegebenenfalls auch den Ticket-Service aus der Trinkhalle in eines der Geschäfte in den Kurhaus-Kolonnaden zu verlegen. Das bestätigte Tourismus-Chefin Nora Waggershauser nun auf BT-Nachfrage.

"Entschieden ist noch gar nichts", betonte Waggershauser allerdings: Man habe lediglich mit der Bäder- und Kurverwaltung (BKV) darüber gesprochen, ob dieser Umzug generell denkbar sei, und signalisiert: "Wir sind für alle Ideen offen." Außerdem habe sie selbst das infrage kommende Doppelgeschäft in den Kolonnaden besichtigt.

Es gebe durchaus Argumente, die gegen die Trinkhalle als Standort der Tourist-Info sprechen: "Wir sind da hinten ein bisschen versteckt", erläuterte Waggershauser. Und bei der Beschilderung im Außenbereich sei man aufgrund des Denkmalschutzes natürlich ebenfalls eingeschränkt. Vor das Kurhaus kämen definitiv alle Touristen, nennt sie einen Vorteil der Kolonnaden. "Wir könnten vielleicht auch Frequenzbringer sein für den Handel", so die Tourismus-Chefin weiter.

Auf der anderen Seite sei der Standort in der Trinkhalle aber lange etabliert. Auch, ob der Platz in dem Kolonnadengeschäft überhaupt ausreichen würde, sei noch nicht geklärt. In der Trinkhalle habe man im hinteren Bereich darüber hinaus noch ein Büro, einen kleinen Personalraum, Personaltoiletten und verfüge über Parkplätze, nennt sie weitere Pluspunkte des aktuellen Standorts. All diese Aspekte gelte es, nun erst einmal zu prüfen und abzuwägen. Und natürlich müsse man die Idee auch noch mit Peter Schlaile besprechen, dem Geschäftsführer der Ticket Service Baden-Baden GmbH. Selbst, wenn man am Ende zu dem Schluss kommen sollte, dass der Standortwechsel in die Kolonnaden machbar und zu empfehlen wäre, stünden vor einem tatsächlichen Umzug noch viele weitere Entscheidungen aus, betonte die Tourismus- und Veranstaltungschefin: Es seien schließlich viele Gremien mit einzubeziehen.

Wie nach einem solchen Umzug die Trinkhalle genutzt werden könnte, sei in dem Gespräch mit der BKV als Vermieterin des Gebäudes noch überhaupt kein Thema gewesen, sagte Waggershauser. Im Fall der Fälle wäre dann BKV-Geschäftsführer Steffen Ratzel gefragt, "sich da Gedanken zu machen", so Waggershauser. Sie wisse nicht, "ob es da schon Ideen gibt, die man verwirklichen könnte".