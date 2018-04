Giftiges Gas: Einsatz in Sinzheim Sinzheim (hol) - Die Feuerwehren von Sinzheim, Baden-Baden und von der Firma Dow rückten gestern zur Firma Wolman in der Stabsgemeinde aus. Dort war gegen 11Uhr eine kleine Menge eines extrem giftigen Gases aus einer Apparatur in die Laborräume entwichen. (hol) - Die Feuerwehren von Sinzheim, Baden-Baden und von der Firma Dow rückten gestern zur Firma Wolman in der Stabsgemeinde aus. Dort war gegen 11Uhr eine kleine Menge eines extrem giftigen Gases aus einer Apparatur in die Laborräume entwichen. Die Einsatzkräfte hatten die Situation aber schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. Das Unternehmen teilte gestern Nachmittag mit, dass zu keiner Zeit Gefahr für Mitarbeiter, Anwohner oder die Umwelt bestanden habe. Bei dem Giftstoff, der freigesetzt wurde, handelte es sich um ein Gemisch aus nitrosen Gasen. Das sind Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen, die eine starke Reiz- und Ätzwirkung haben und bereits in sehr geringer Konzentration für Menschen giftig sind. Sie könnten bei Kontakt schwere Verätzungen der Haut und Augen hervorrufen, teilte die Firma Wolman gestern mit. Beim Einatmen bestehe die Gefahr eines Lungenödems. Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung des Unternehmens bei einer Holzanalyse in einer dafür vorgesehenen Mikrowellenanlage. "Aufgrund einer Fehlbedienung der Ablufteinrichtung durch einen Laboranten trat eine kleine, räumlich begrenzte Menge nitroser Gase in die Labor-Raumluft aus", hieß es weiter. Ein Gasmelder habe angeschlagen. Im betroffenen Labor sei zu diesem Zeitpunkt kein Mitarbeiter gewesen. Alle Laborräume seien sofort geräumt worden. Die Feuerwehr habe die Mikrowellenanlage außer Betrieb gesetzt und die Laborräume durchlüftet. Zudem seien Raumluftmessungen auf nitrose Gase gemacht worden. Da eine Gefahr ausgeschlossen wurde, sind die Laborräume einige Zeit später wieder freigegeben worden, teilt die Firma mit.

