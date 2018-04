Orientierung im Fokus

Baden-Baden - Die Gesellschaft müsse das Verständnis entwickeln, dass das Freiwillige Soziale Jahr und der Bundesfreiwilligendienst "wertvoll" sind. Diese Kernaussage traf gestern Andrea Brink, Referentin für Kinder- und Jugendhilfe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Baden und AWO-Vertreterin im Landesarbeitskreis (LAK) für das Freiwillige Soziale Jahr.

Zu einem Erfahrungsaustausch hatte sie sich mit Freiwilligen des AWO-Kinderhauses Eulenspiegel und des deutsch-französischen Kindergartens Le Petit Prince, den Leiterinnen der beiden Einrichtungen, der Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek und der Geschäftsführerin der AWO Baden-Baden, Eva Pfistner, getroffen.

"Was nun?" Diese Frage müssen junge Menschen unter anderem nach dem Schulabschluss für sich beantworten. Rund 60000 Heranwachsende entscheiden sich laut LAK bundesweit für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), Baden-Württemberg liegt mit 14000 FSJ-Stellen an der Spitze. In Einrichtungen der AWO in Baden-Baden sind derzeit acht Freiwillige eingesetzt.

Die Intentionen der Jugendlichen, sich für ein soziales Jahr zu entscheiden seien ganz unterschiedlich. Brink nannte eine Bandbreite von Berufserfahrung sammeln über Ausprobieren bis hin zu einem Überbrückungsjahr, wenn noch keine konkreten Zukunftspläne gefasst sind. Zudem nehme die eigene Persönlichkeitsentwicklung einen wichtigen Stellenwert ein - egal, ob man in der Altenhilfe, im Kindergarten oder mit behinderten Menschen arbeite.

Obwohl in Baden-Württemberg das Angebot des Freiwilligendienstes gut angenommen werde, würde sich Eva Pfistner wünschen, dass sich noch mehr junge Menschen im sozialen Bereich engagierten - "auch mit Blick auf den Fachkräftemangel". Niklas Birnbreier, der einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim Mobilen Sozialen Dienst absolviert, sieht in seinem Jahr vor allem Vorteile: "Ich bin empathischer und selbstbewusster geworden und lerne viel für mich selbst." Vor allem der Austausch mit den älteren Menschen, mit denen er täglich Zeit verbringt, bringe ihm viel. Viele nutzten das Jahr zur Orientierung, erläuterte Pfistner. So habe beispielsweise die Erziehertätigkeit in der Gruppe drei im "Eulenspiegel" Theresa Geiger in ihrem Vorhaben bestärkt, eine Ausbildung zur Erzieherin beginnen zu wollen.

Gabriele Katzmarek stellte die Wichtigkeit heraus, FSJ und BFD als "gewonnenes Jahr" zu bewerben. Es müsse ein Umdenken - auch bei Arbeitgebern - dahingehend stattfinden, ein soziales Jahr nicht als Lückenfüller zu betrachten, sondern vom Ansehen her auf eine Ebene mit Studien- und Ausbildungsstart zu stellen. Denn es sei "gut für unsere Gesellschaft", durch die Möglichkeit des sozialen Jahres mehr junge Menschen zu haben, die "nicht nur auf sich selbst gucken".