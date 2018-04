Viele Infos in handlicher Broschüre Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Mit dem neu aufgelegten Wegweiser für Menschen mit Behinderung steht jetzt eine akribisch aufbereitete Broschüre zur Verfügung, die bei der Erkundung der Kurstadt hilft unter dem Motto "Baden-Baden für alle". Wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Pressegespräch ebenso wie im Vorwort des handlichen Heftes betont, liegt ihr in dieser viel besuchten und weltoffenen Stadt das Wohl eines jeden Bürgers und eines jeden Gastes am Herzen. Barrierefreiheit bei der Verkehrsanbindung, bei kulturellen Angeboten, Ausflugszielen oder dem ganz alltäglichen Leben sei das Ziel. Deshalb macht sich der von der Behindertenbeauftragten Beate Wirth gegründete Arbeitskreis "Barrierefreies Baden-Baden" immer wieder bei Rundgängen gemeinsam mit behinderten Menschen ein Bild von Veranstaltungsorten, dem Nahverkehrsbereich oder interessanten Besuchszielen. Erkenntnisse aus diesen bisher zwölf Veranstaltungen vor Ort konnten teils sogar zeitnah umgesetzt werden. So wurde das monierte fehlende Geländer am unteren Treppenbereich der Kunsthalle sehr rasch angebracht und verleiht jetzt mehr Sicherheit. Die Broschüre ist übersichtlich gestaltet mit farblichen Unterteilungen in die Bereiche Verkehr, Kultur und Sehenswürdigkeiten, Freizeit, Sport, Vereine und Verbände sowie Bürgerdienste und Hilfe. Die eingangs erläuterten Piktogramme weisen auf für Rollstuhlfahrer komplett oder eingeschränkt zugängliche Gebäude hin, ob eine Begleitperson benötigt wird und ein Behinderten-WC vorhanden ist, wovon allein in der Innenstadt 15 zur Verfügung stehen. Für Sehbehinderte, so ist zu erfahren, finden sich unter der Rubrik Bürgerservice auf dem Internetportal der Stadt vielfältige Informationen und Angebote wie Audioguides oder Hörbücher. Besondere Angebote für Gehörlose oder Gehörgeschädigte finden sich ebenso wie Informationen in Text- oder Bildform. Hingewiesen wird auch auf Videoguide-Führungen. Auf Wunsch kann ein Dolmetscher für Gebärdensprache hinzugezogen werden. Menschen mit Lernschwierigkeiten werden ebenfalls nicht allein gelassen, hier gibt es Informationen in einfacher Sprache. Auf Öffnungszeiten, Telefonnummern oder die Anzahl der Behindertenparkplätze wird in der Broschüre, die auf zahlreiche Informationen des früheren Runden Tisches für Menschen mit Behinderung aufbaut, hingewiesen. Bei den Sehenswürdigkeiten erfährt der Leser die Beschaffenheit des Zugangs, also Sand, Kies, eine Treppe oder Rasen, und wie die Türen gestaltet sind. Im Theater können nach vorheriger Anmeldung bis zu zwei Plätze für Rollstuhlfahrer gerichtet werden, das Baden-Badener Festspielhaus will die Kapazität seiner barrierefreien Sitze ausbauen. Die Möglichkeit eines Besuchs der Kirchen und Bäder ist ebenso beschrieben wie der Weg zu öffentlichen oder sozialen Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden. Ein Stadtplan rundet die handliche Broschüre ab, die in jede Tasche passt. Es sei nicht möglich, jedes Detail zu erwähnen, und möglicherweise seien angegebene Telefonnummern schon bald wieder überholt, bittet Beate Wirth um Verständnis. Sie sieht das Heft vielmehr als Wegweiser und Hilfe zur Selbsthilfe an, um Menschen mit Behinderung mehr Inklusion und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu bieten.

