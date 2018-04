Thermalwasser soll wieder trinkbar werden

Baden-Baden - "Kein Trinkwasser!" Wenn es nach Steffen Ratzel, Chef der Bäder- und Kurverwaltung (BKV), geht, soll diese Beschilderung am Thermalbrunnen in der Trinkhalle verschwinden. Und im denkmalgeschützten Gebäude selbst könnte dann für Touristen und Einheimische nach einem Umbau ein ganz neues Wassererlebnis möglich werden.

Noch ist es Zukunftsmusik. Doch Ratzel ist es ein wichtiges Anliegen, das altehrwürdige Gebäude der Trinkhalle insgesamt touristisch aufzuwerten. Deshalb hat er auch angeregt, dass Tourist-Info und Ticketverkauf, die derzeit dort untergebracht sind, den Standort wechseln und in ein Geschäft in den Kurhaus-Kolonnaden umziehen (wir berichteten). "Das wäre auch für die Frequenz der beiden Einrichtungen gut", ist er überzeugt. "Und dann würden wir die Trinkhalle anderweitig nutzen ", sagt Ratzel. Das "besondere historische Gebäude" würde nach seinen Worten tatsächlich wieder als Trinkhalle im historischen Sinne hergerichtet. "Wir sind deshalb in Gesprächen über eine technische Lösung, den Trinkbrunnen in dem Gebäude wieder als Trinkbrunnen nutzbar zu machen."

Derzeit warnen Schilder davor, das Thermalwasser zu trinken. "Das hier auslaufende Thermalwasser ist natürliches, unbehandeltes Quellwasser. Das Thermalwasser enthält naturbedingt Arsen und gegebenenfalls Legionellen und andere Keime, die Erkrankungen verursachen können." Zudem sei Arsen krebserregend, heißt es auf Schildern, die im Dezember 2015 an ehemaligen Trinkbrunnen in der Stadt auf Geheiß des Gesundheitsamts angebracht wurden. Die Beschilderung war das abschließende Ergebnis eines gescheiterten Versuchs, für das Baden-Badener Thermalwasser einen Heilwasser-Status zu erlangen, in dessen Verlauf auch eine teure Anlage installiert wurde, mit deren Hilfe das Wasser von Arsen befreit werden sollte. Dies hatte jedoch andere negative Auswirkungen auf das Thermalwasser, so dass der Versuch nach sieben Jahren abgebrochen wurde.

Nun will Ratzel also einen neuen Versuch starten, das Baden-Badener Thermalwasser wieder trinkbar zu machen. Über technische Details und einen Zeitplan hüllte er sich gestern gegenüber dem BT in Schweigen. Es sei noch nichts sicher, und er wolle nichts versprechen, was er nicht am Ende auch halten könne, sagte er. Allerdings sei er "vorsichtig optimistisch, dass es uns gelingen kann". Der Aufwand dafür wäre nach seinen Worten groß. "Die Mühe wäre es uns aber wert - und auch den finanziellen Aufwand", betont er.

Das Gebäude der Trinkhalle könnte man dann innen in eine Art Wassererlebniswelt umgestalten, um den Besuchern Geschichte, Zusammensetzung und Wirkung des Baden-Badener Thermalwassers näherzubringen - und als krönendes Erlebnis dann auch einen Geschmackstest des Wassers zu ermöglichen. Der BKV sei daran gelegen, das Thermalwasser für die Menschen wieder erlebbarer zu machen. "Und das müsste eigentlich auch im Interesse der ganzen Stadt sein", meint Ratzel.

Voraussetzung für alle diese Ideen ist aber, dass Tourist-Info und Ticketverkauf den Standort wechseln. "Und darüber muss die Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH entscheiden", sagt er.

