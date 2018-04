Europas beste junge Hornisten Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Für Tristan Hertweck ist seine Teilnahme am Schuncke-Hornwettbewerb in dieser Woche im Kurhaus noch um einiges bedeutungsvoller als für seine Musikerkollegen, die allesamt zu den besten jungen Hornisten Europas zählen. Das liegt an den Erlebnissen während seines Bachelor-Studiums in Karlsruhe, als er immer mal wieder bei der Philharmonie Baden-Baden einspringen durfte, sei das als Aushilfe oder mit Zeitvertrag. Beim vergangenen Schuncke-Hornwettbewerb, der alle drei Jahre stattfindet, saß er beim Konzert der Finalisten noch in den Reihen des Orchesters. Diesmal ist das anders, da steht Tristan Hertweck mit etwas Glück und vor allem spielerischem Können vielleicht auf der anderen Seite als Solist vor der Philharmonie. Für ihn zählt in erster Linie die persönliche Weiterentwicklung: "Ein so hochkarätiger Wettbewerb ist eine Grenzerfahrung für jeden Musiker", zeigt er sich überzeugt. Während des Studiums werde man von den Professoren an der Hand genommen, doch inzwischen will er mehr. Das Publikum soll erkennen, "das ist ein typischer Hertweck mit all seinen Stärken und Schwächen", gibt sich der junge Mann selbstbewusst, der seit September 2016 als Solo-Hornist am Theater Erfurt engagiert ist. Besonderen Respekt zollt er dem Konzert für Waldhorn und Orchester in B-Dur von Egon Gabler, das die drei auserwählten Finalisten unter anderem bei dem Konzert am Samstagabend mit der Philharmonie unter der Leitung von Chefdirigent Pavel Baleff zu Gehör bringen und bei dem sie "alle ins kalte Wasser springen". Er beruhigt jedoch im gleichen Atemzug die Zuhörer, die über den Publikumspreis abstimmen dürfen: Sie würden drei völlig unterschiedliche Interpretationen derselben Stücke zu hören bekommen. So wie Tristan Hertweck, der sein Bravourstück noch vor sich hat, sind alle bisherigen Preisträger des Schuncke-Hornwettbewerbs als Solo-Hornisten engagiert, verrät Initiator Michael Schuncke im BT-Gespräch. Es ist faszinierend, dem 89-Jährigen bei seinen bilderreichen Erzählungen zu lauschen, der wie ein wandelndes Kulturlexikon alle wichtigen Daten, nicht nur aus seiner weit verzweigten Künstlerfamilie, parat hat. Deren thüringischer Stammbaum lässt sich bis 1742 zurückverfolgen. Unter den Schunckes gab es etliche großherzogliche sowie königliche Hofmusikusse, einen Hofpianisten der Königin von Frankreich, Komponisten, Musikpädagogen und Schauspieler. Es sind weit über 180 Konzerte durch Programme oder Ankündigungen im Schuncke-Archiv nachweisbar, davon allein mehr als 160 im 19. Jahrhundert. Dazu mehr als 50 Theaterprogramme des schauspielernden Zweiges der Familie an deutschen Bühnen jener Zeit. Dabei bilden diese zusammen rund 230 bekannten Auftritte nur einen kleinen Teil der öffentlichen Künstleraktivitäten der Familienangehörigen ab. Michael Schunckes Urururgroßvater Johann Gottfried, ein Bäckermeister und Musiker, rief mit seinem Waldhorn in den Gassen aus, wenn die Brötchen fertig gebacken waren, und legte so den Familiengrundstein für die Liebe zu diesem Instrument. Seine sieben Söhne mussten ebenfalls das ehrliche Bäckerhandwerk erlernen, erwiesen sich aber genauso als sehr begabte Musiker. Der Älteste durfte später bei dem berühmten Hornisten Lebrun studieren, ein anderer ging gar ans Pariser Konservatorium. Michael Schuncke liebte das Orgelspiel, er wollte Kantor werden und Musikwissenschaften studieren. Doch nach dem Umzug in den Westen und vollständiger Enteignung fehlte das Geld dafür. Aber gemeinsam mit seiner Frau, der Mezzosopranistin Dorothea Czibulinski, baute er sich eine neue Existenz im Marketingbereich auf. Wo immer sie lebten, gründeten sie kleine Ensembles. Seit 1984 in der Kurstadt zu Hause, gab Pfarrer i.R. Ulrich Carl Schuncke die Initialzündung für die sehr erfolgreiche Reihe der kleinen Lichtentaler Kirchenkonzerte. Im Jahr 2000 starteten die beliebten Schuncke-Archiv-Konzerte im Alten Ratssaal. Seit 2008 messen sich nun alle drei Jahre die besten jungen Virtuosen Europas im Wettbewerb um den Schuncke-Hornpreis. Wobei im begleitenden Unterricht der Professoren besonderer Wert auf Persönlichkeitsbildung gelegt wird und den Mut, "die eigenen Emotionen heraus zu blasen", wie es Initiator Michael Schuncke formuliert. Die besten acht der über 60 Bewerber werden in die Kurstadt eingeladen, wo morgen, Samstag, um 20 Uhr im Weinbrennersaal die drei erwählten Finalisten für den Preis vorspielen werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben