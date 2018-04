Bei Strip droht Parkettverweis

Baden-Baden - Großer Sport und große Show: Die Kür-Weltmeisterschaft der Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen wird am Samstag, 14. April, im Kurhaus Baden-Baden getanzt. Richtig spannend wird es aber schon am Vorabend - und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum die weltbesten Kürpaare am Freitag, 13. April, hinter verschlossenen Türen antreten werden, und warum zwei Paare, die in Baden-Baden so etwas wie "Heimstatus" hätten, nicht dabei sind, erläutert Bernd Bork, Pressebeauftragter des Deutschen Professional Verbands im BT-Gespräch.

Eifrige "Let's dance"-Zuschauer sind mittlerweile Kürspezialisten: Mit Requisiten, einfallsreicher Lichtregie und Kostümwechseln während des Tanzes, beziehungsweise fallenden Hüllen, können die Profi-Choreografien auch über kleinere Schwächen der Promis hinwegtäuschen. "Aber das ist nun mal Show, und wir bieten Spitzensport mit Showcharakter", erklärt Bork - und für diese Sportwettkämpfe gelten strenge Regeln: Maximal drei Hebungen, maximal vier Minuten, klar erkennbare Tanzcharakteristika, keine davonfliegenden Hemden oder Röcke, keine Requisiten.

Damit sicher ist, dass kein Paar gegen diese Spielregeln verstößt, stellen sich alle 24 Paare in vollem Showoutfit mit ihrer Kür am Vorabend den kritischen Blicken von Klaus Gundlach, Chairman der Jury und DPV-Sportchef, sowie der neunköpfigen international besetzten Jury.

Gemeldet haben Paare aus Japan, Russland, Chinesisch Taipeh und USA sowie vier deutsche Paare. Die amtierenden deutschen Meister Valera Musuc und Nina Trautz aus Augsburg begeisterten mit ihrer Kür bereits die Gäste beim Silvesterball im Kurhaus. Außer den deutschen Meistern haben noch drei weitere internatonal erfolgreiche deutsche Profi-Paare gemeldet: Die Berliner Dmitry Barov/Ekaterina Kalugina, Benjamin Schuler/Ana Koenigs aus Augsburg und Sergey Oadyshkin/Anastasia Weber, die in Stuttgart leben. Nicht am Start sind dagegen zwei Paare, die in der Region sehr bekannt sind: Oxana Lebedew und Pavel Zvychaynyy, die für Baden-Baden starten und den Bénazetsaal mittlerweile als ihr "tänzerisches Wohnzimmer" ansehen, sind in Asien unterwegs, Marta Arndt und Pavel Pasechnik aus Karlsruhe, sind nicht nur bei "Let's Dance" engagiert, sondern holten ihren Vize-Weltmeistertitel beim "Konkurrenzverband", sind daher bei dieser Weltmeisterschaft nicht startberechtigt.

Diese Regel gilt nicht für ein Paar, das gerade dabei ist, mit seinen Titelgewinnen Tanzgeschichte zu schreiben: Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger, die mit der Premiere ihrer "Sissi"-Kür auch schon das Baden-Badener Publikum begeisterten und derzeit ebenfalls bei "Let's Dance" ihre Promis auf Touren bringen. Garbuzov/Menzinger gehören beiden Verbänden an.

Zu den begeisterten "Stammzuschauerinnen" der Tanz-Galas im Kurhaus gehört die Geschäftsführerin der Baden-Baden-Events - und das nicht nur in ihrer Funktion als Gastgeberin. "Mich fasziniert an der Kür vor allem die äußerst herausfordernde und vielfältige Zusammensetzung der je vierminütigen Shows", schwärmt Nora Waggershauser. "In dieser Zeit zeigen die Paare Elemente aller fünf lateinamerikanischen Tänze - in nur einer Show auf künstlerische Weise mit Story und Spannungsbogen. Die Kürweltmeisterschaft enthält so viel herausragende Tanzqualität - das wird ein tolles Live-Erlebnis für das Publikum. Ich selbst bin immer fasziniert davon, was die Tänzer leisten, und mit welcher Power und Grazie sie geradezu über das Parkett schweben. Außerdem sind natürlich gerade bei der Kür die Kostüme immer ein Hingucker. Es macht viel Freude, dabei zu sein."

Dabei sein können die Zuschauer nicht nur am Abend, sondern bereits bei der Vorrunde am Samstagnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr, wenn alle zugelassenen Paare ihre Kür vorstellen. Um 19 Uhr beginnt dann der Wettkampf der zwölf für die Zwischenrunde qualifizierten Tanzsportler der Weltklasse.