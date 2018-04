Das Festspielhaus - "ein Geschenk"

Baden-Baden - Leuchtturm für Baden-Württemberg, Initialzündung für die Aufwärtsentwicklung der Kurstadt, "ein Geschenk"? Über das Festspielhaus, das 20. Geburtstag feiert, fielen gestern bei einem Pressegespräch im Rathaus viele lobende Worte. Gefeiert wird am Wochenende vom 20. bis 22. April. Die Erfolgsgeschichte des Hauses lässt sich mit Hilfe von Zahlen erzählen.

Nummer 1: Die Nummer eins unter den Opernhäusern in Deutschland ist das Festspielhaus mit 2500 Plätzen immer noch. Europaweit ist es das zweitgrößte, weltweit das viertgrößte Opernhaus - und das in einer mittelgroßen Stadt mit 54000 Einwohnern. "Das war von Anfang an klar: Das Haus hat nur eine Überlebenschance, wenn wir groß denken", sagt Intendant Andreas Mölich-Zebhauser, der seit Juli 1998 die Geschicke des Hauses leitet und nächstes Jahr in Ruhestand geht. Über seine 20 Jahre im Festspielhaus sagt er: "Das war ein einziges Lebensglück für mich!"

30: So viele Mitglieder hat die Kulturstiftung Festspielhaus. Diese wohlhabenden Förderer haben in 20 Jahren mehr als 50 Millionen Euro für das künstlerische Programm des Festspielhauses gespendet. Weitere 70 Millionen Euro kamen von weltweit 1600 Mitgliedern eines Freundeskreises dazu. Diese Spenden finanzieren den Spielbetrieb, der ohne öffentliche Zuschüsse auskommt. Pro Jahr 8,5 bis 9 Millionen Euro zusammenzubekommen, sei kein Selbstläufer, betont Lipp. "Wir brauchen ein gutes Programm, um Förderer zu gewinnen - und wir brauchen die Förderer, um ein gutes Programm gestalten zu können", macht er die Abhängigkeiten deutlich.

160000: So viele Zuschauer kommen durchschnittlich jedes Jahr ins Festspielhaus. Fast ein Drittel von ihnen kommt aus der Umgebung von Baden-Baden, etwa die Hälfte aus der weiteren Region - jeder Fünfte kommt von weither für den Kulturgenuss angereist. "Wir wollen das Niveau halten und steigern", sagt Ernst-Moritz Lipp, Vorsitzender der Kulturstiftung Festspielhaus. 200000 Besucher pro Jahr seien das Ziel. Das Haus begeistere viele Menschen. Diese seien "die besten Botschafter für Baden-Baden", betont Oberbürgermeisterin Margret Mergen die Werbewirkung des Festspielhauses für die Kurstadt. Eine Studie der Uni St. Gallen hat ergeben, dass die Region durch einen Kaufkraftzufluss von jährlich fast 50 Millionen Euro von dem Haus profitiert.

3,8 Millionen: So viele Euro lässt es sich die Stadt in diesem Jahr kosten, das Haus spielbereit zu halten. Dazu kommen weitere Kosten, die das Land trägt. Die Bauunterhaltung verschlingt Jahr für Jahr mehrere Millionen Euro. In den kommenden sechs Jahren werden laut einem Gutachten wohl mehr als 20 Millionen Euro Baukosten fällig. Da die Stadt das Festspielhaus 2020 kaufen wird, ist es möglich, dass sich das Land aus der Finanzierung der Instandhaltungskosten in den Folgejahren verabschiedet und deshalb mit noch höheren Kosten für die Stadt zu rechnen ist.

18,4 Millionen: So viele Euro wird es die Stadt kosten, 2020 das Festspielhaus zu kaufen. Dazu ist Baden-Baden, wie berichtet, vertraglich verpflichtet. Die Stadt hat zur Finanzierung bei der Sparkasse einen Kredit über 12,8 Millionen Euro aufgenommen - der Rest wird bis 2020 auf der hohen Kante liegen. Tilgung und Zinsen kosten ab 2021 im Jahr etwa 840000 Euro. 2034 ist der Kredit abbezahlt.

120 Millionen: So viel Mark hat der Bau des Festspielhauses laut Mergen 1998 ungefähr gekostet. "Heutzutage lägen diese Kosten sicherlich bei mindestens 120 Millionen Euro. Den Neubau eines solchen Hauses könnten wir uns heute nicht leisten. Insofern ist das Festspielhaus ein Geschenk für Baden-Baden", sagt sie. "Ich freue mich darauf, dass die Stadt 2020 die Verantwortung für das Haus übernimmt."